Abuelita sorprende con su fiesta de 90 años al estilo de quinceañera: "La vida es una sola"

En redes sociales encontramos videos virales donde las abuelitas son las protagonistas por todo el amor que brindan a sus nietos e hijos, pero esta vez una de ellas causó el asombro de todos al realizar una entrada triunfal en su fiesta de cumpleaños al mismo estilo de una quinceañera.

En el material audiovisual, de un minuto y 13 segundos de duración, una bisnieta identificada como Eugenia Cucco, decidió captar el preciso momento en que su bisabuela, doña Antonia, ingresaba al local donde celebraría sus 90 años de vida, pero con una fiesta fuera de lo común, para disfrutar de la vida.

Con buena actitud

En la escena, la abuelita ingresa a bordo de un carrito que era jalado por un motociclista y arriba llevaba un letrero que decía: "6 veces 15 Antonia", y ella lucía su mejor vestimenta, un vestido de quinceañera en color blanco con rosa.

"El cumple de 90 de mi bisabuela fue el evento familiar del año. Tengo pruebas", se lee en la breve descripción del clip, que ha logrado miles de interacciones y alrededor de 500 mil reproducciones en la plataforma china.

Acompañada de sus amigas

La abuelita no dejaba de saludar a todos sus invitados como si se tratara de una "Miss Universo", y mandando besitos volados, generando que todos sonrían y la reciban entre aplausos y gritos de algarabía.

La gran entrada que realizó la adulta mayor fue con la música de fondo de "Vivo por ella" de Andrea Bocelli y por supuesto, no podía faltar su tradicional vals, que a pesar de no tener un chambelán, no dudó en sacar a relucir sus mejores pasos al lado de sus inseparables amigas, que la acompañaron durante toda la velada.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir a los familiares de la señora por no dudar en organizarle una fiesta inolvidable en su honor, demostrándole así todo el cariño que tienen hacia ella.

Viral en TikTok

Asimismo, otras usuarias aprovecharon en señalar que les gustaría llegar a su misma edad con gran alegría y buena actitud ante la vida.

"Gracias por darle los mejores 6 veces 15", "esa entrada triunfal, divina", "quién pudiera llegar a los 90 así", "así quiero cumplir mis 90". "Qué ídola, Dios quiera dejarme llegar así a los 90, felices 6 veces 15 doña", "qué buena vibra, mi abuelo tiene 92 y tiene esa chispa, es tan lindo verlos disfrutar la vida", "la abuelita entendió todo, celebra la vida con esa vitalidad", "ya me vi a esa edad", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip muestra cómo una mujer de 90 años decidió celebrar su cumpleaños al mismo estilo de una quinceañera, demostrando que la edad es solo un número y siempre se puede ser felices al lado de amigos y familiares.