Abuelito columpia a sus perros en el parque y conmueve en redes sociales: "Los 'bebés' de casa"

28/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más enternecedores y sorprendentes, como el compartido por la cuenta de @salseoinfo, en TikTok, donde un abuelito columpia a sus tres perritos como si se trataran de un par de niños, provocando que muchos aplaudan su acción.

Actualmente, las personas cuidan a sus perritos u otras mascotas con gran cuidado, tratando de darles todo el amor posible como si fuera un integrante más de la familia, por lo cual no dudan en sacarlos a pasear, comprar juguetes y brindarles la mejor alimentación.

Columpia a sus dos perritos

En el material audiovisual, de solo 17 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre de la tercera edad se ve emocionado y feliz de poder pasar un agradable día al lado de sus tres perrhijos por el parque, pero lo que más dejó sorprendido a quienes pasaban por su lado es cómo jugaban.

El abuelito se encuentra empujando a sus 'bebés peludos', uno de color blanco y otro negrito, para que se puedan columpiar mientras carga a otro perrito de color crema.

"Este hombre estaba en el parque columpiando a sus perros", se lee en la breve descripción del clip, que logró miles de interacciones y alrededor de 1.6 millones de reproducciones, así como 3 mil compartidas, en la famosa plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores en las redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que se mostraron conmovidas por la escena y aprovecharon en señalar que ellos también realizan la misma acción y tratan de que sus perritos sean felices junto a ellos.

Sin embargo, también causó polémica, ya que aparecieron comentarios donde lo criticaron por 'humanizar' a los animales, ya que consideraban que no debían ser tratados como niños.

Viral en TikTok

"Este señor transmite mucha paz, se ve que es buena persona con sus perritos", "qué ternura me da este video, el señor y sus perritos me tocaron el corazón", "lo más bello que acabo de ver hoy", "no sé quién es, pero espero le vaya muy bien en la vida señor que ama a sus perros de esa manera", "ver a este tipo de gente es un privilegio hoy en día", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en redes sociales al ver cómo un abuelito columpiaba a dos de sus perritos en un parque, mientras cargaba en brazos a otro pequeño peludito.