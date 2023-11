¿Aceptó? Hombre le pido a su esposa pagar la cuenta por única vez y su reacción lo deja desconcertado

Las redes sociales se han convertido en una fuente inagotable de videos virales y esta vez, un clip se volvió tendencia en TikTok debido a que un hombre le pidió a su esposa que pague la cuenta por única vez. La respuesta dejó desconcertado al hombre y los usuarios se dividieron en comentarios.

El video fue publicado por la cuenta 'Santi y Laurita', un perfil que el matrimonio tiene dedicado a crear contenido en pareja. Según el título, Santi le pidió a Laura que pague la cuenta por primera vez y pidió que vean su reacción.

En el video se muestra como Santi y Laura están en un restaurante y una vez que él recibe la cuenta, se la pasa a su esposa y le dice "¿Hoy te puedes encargar de la cuenta tú por favor?". Enseguida ella tiene una negativa y le dice que no piensa pagar nada, pero el hombre insiste. "¿No puedes pagar tú por una sola vez? siempre pago yo" . Esto colmó la paciencia de Laura, quien le dice que no tiene dinero.

"¿Con qué voy a pagar? No traje nada en mi bolso , solo hay un lápiz labial y gel antibacterial, no traje nada para pagar ¿Cómo hago?", reclamó.

Al instante, Santi le comenta que le parecería un lindo gesto que ella pueda pagar la cuenta por una vez e incluso, la recrimina por no llevar dinero o alguna tarjeta.

"¿No te parecería un lindo detalle conmigo pagar por única vez la cuenta? (No traje nada de dinero, tú siempre pagas) Tú no puedes andar por la vida sin tarjetas de crédito ni nada", expresó.

Después de un tenso debate, Santi le dice a su esposa que él se hará cargo de la cuenta y ella no se inmuta. Esto hizo que, los usuarios se dividan en la sección de comentarios. Algunos estaban de acuerdo en la mujer sea quien pague por única vez, mientras que, otros expresaron su rechazo a la pedida del hombre.

"Si él le hubiera pedido pagar con tiempo la historia sería distinta", "Ahí no es, amiga", " Yo pago y mi divorcio", "Mi esposa solo que se preocupe por verse bonita y listo", "No soy seguidor del 'Temach, pero digo que al menos por una vez tendré ese detalle con tu esposo no estaría mal", comentaron los internautas.