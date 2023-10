¡Admirable! Madre enseña a su hijo labores del hogar: "Para que no dependas de ninguna mujer"

13/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El amor de madre no solo consta de demostraciones de cariño, mimos o abrazos, también, los consejos que nos dan de vez en cuando, al igual que una reprimenda, también nos demuestran lo mucho que les importamos. Ese es el caso, de un hijo que un día recibió una gran lección de vida por parte de su madre para que en un futuro no dependa de ninguna mujer.

"Consejo de mamá"

El clip viral titulado: "Mi mamá: aprende hijo para que cuando seas grande no dependas de ninguna mujer" le pertenece a la cuenta @iker.pilar y nos muestra la forma de enseñar de una madre a su hijo para ser una persona independiente en el futuro.

Es muy común escuchar que las madres son como las 'mamás gallinas', las que brindan de todo a sus hijos; no obstante, esa calificación no siempre sería la más indicada, porque el dar 'de todo' no siempre es bueno.

La mala crianza y la permisividad de malas actitudes se gestan desde los primeros años de vida y es en el futuro donde se observan casos complejos que muchas veces ya los padres no pueden manejar, porque su prole ya es independiente y se conduce por sí mismo.

Es por ello, que el rol de la progenitora es importante desde un principio para saber enseñar y dar consejos a los niños para luego ver buenos ciudadanos .

En el viral, se observa el caso de una madre que brinda una gran lección a su hijo de menos de 10 años. Al menor se le observa lavando sus zapatillas con jabón, cepillo y escobilla. Lo más destacado del video es que lo hace con alegría y no con mala gana, es decir no lo toma como un castigo o algo parecido.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el corto se hizo tendencia rápidamente en la plataforma china por la gran actitud del niño al momento de hacer las labores del hogar que van en beneficio suyo, ya que así se va a volver una persona responsable de sí mismo e independiente.

Hasta el momento, el material audiovisual cuenta con 49 mil me encantas, 1 295 comentarios y 1 887 guardados.

Los cibernautas dejaron todo tipo de comentarios donde apoyaban el consejo de la madre: "Lo mejor que una madre nos enseña a ser independiente", "va a ser todo un adulto funcional".

De esta manera, el consejo de una madre para que su hijo aprenda a ser independiente se hizo tendencia en TikTok. Los cibernautas apoyaron la iniciativa de la mujer al enseñarle labores básicas del hogar para que en un futuro no dependa de su esposa.