¡Admirable! Policía ayudó a acomodar separadores en peaje anegado: "Vale un Perú"

07/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok se ha viralizado la acción de un valeroso policía quien no dudó en acomodar los separadores en un conocido peaje de la capital tras encontrarse anegado.

"Un gran ejemplo"

El clip viral le pertenece a la cuenta @shirleycatherines4 y nos presenta la acción de un agente del orden ante el charco de agua generado por un aniego en la zona del peaje de Separadora Industrial.

El día de ayer se presenció un aniego en el peaje de Separadora Industrial. Según las imágenes difundidas, se ve la acción de un policía que en ningún momento dudó en quitarse los zapatos para ingresar al enorme charco de agua empozada en la avenida.

Su apoyo se dio en horas de la mañana, minutos antes de las 7 a. m., y consistió en acomodar los separadores que se encontraban dispersos, que impedía la libre circulación de las unidades de transporte.

La usuaria que grabó el video agradeció la labor del agente del orden por permitir que llegase temprano a su centro de labores.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este video de 58 segundos se viralizó rápidamente en la plataforma china, ya que hasta el momento cuenta con 22.7 mil me encantas, 1 614 comentarios y 677 guardados.

Las respuestas al accionar del policía fueron diversos: "El 10% de buenos policías que existen y estos son los que no tienen reconocimientos", "no es un policía es un profesional de verdad", "es un policía honorable", "y la concesionaria que hizo... ese era su trabajo", "pudo electrocutarse haciendo tierra con alguna conexión eléctrica de suelo", "es un ejemplo a seguir, honor y gloria", "esa es función y responsabilidad de la concesionaria, no de la Policía", "ese es un gran ciudadano", honor y gloria siempre", "sentido común y vocación de servicio", "así son los buenos policías", "se supone que esos separadores deberían de tener agua dentro para que se mantengan quietos y si en caso colisionan autos, pues ablande el choque o similar", "cuando te haces policía por servir y proteger a tu prójimo, policías así se merecen un respeto total de todos", "pobre policía no es su trabajo ni su obligación, esa es una vía en concesión y debe tener su personal para ese tipo de situaciones", "todo un profesional me quito el sombrero".

De esta manera, el video de una usuaria sobre un policía que ayudó a acomodar separadores en un peaje anegado se hizo tendencia rápidamente en TikTok donde recibió diversos comentarios.