"Adópteme maestra": Estudiantes fingen accidente para sorprender a profesora por su cumpleaños, ¿cómo terminó?

07/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok abundan videos de estudiantes y sus maestros, donde se inmortalizan grandes momentos en la etapa escolar. Sin embargo, uno llamó la atención donde se ve a un grupo de alumnos armando todo una escena con la finalidad de sorprender a su profesora por su cumpleaños.

"Fiesta sorpreda

El clip le pertenece a la cuenta @metrevelisalii y nos muestra como un grupo de estudiantes se pusieron de acuerdo para armar una sorpresa para su educadora. Inicialmente se ve en el video como ingresa una preocupada docente, alarmada por sus propios alumnos.

Acto seguido, al visualizar lo que sucedía en el salón, dejó sus cosas en una de las carpetas y se dirigió hacia la "emergencia". Tal y como se aprecia en el material audiovisual, de solo 30 segundos de duración, el rostro desencajado de la profesora transmite el miedo de que lo que está sucediendo es grave.

Cuando la educadora estaba a punto de averiguar qué es lo que sus alumnos escondían en ese círculo humano, uno de ellos se levantó con un ramo de flores, y automáticamente todos los demás empezaron a abrir las bombas de pica pica. La maestra no lo podía creer.

A pesar de no haber un diálogo inteligible, uno como expectador puede observar que fue una verdadera sorpresa para la maestra, debido a que se agarró al cabeza con sus dos manos, y también su pecho en la zona cercana al corazón, como señal de que casi le da "un paro".

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el video de 30 segundos ha sido tendencia en la plataforma asiática, por lo que hasta el momento cuenta con 11,1 millones me encantas, 38 mil comentarios y más de 886 mil guardados.

"Todos tuvimos una maestra miel", "Casi se quedan sin maestra por el susto", "Bueno chicos sientense y abran su libro en la pag..", "Cuánto me gustaría hacerle esto a algún profesor que se lo merezca y que reaccionaría bien al hacerlo, pero no tengo de esos", "Solo he tenido un profesor al que valía la pena hacerle esto", "Te extraño tanto, fuiste mi mejor maestra. Me gustaría volver a encontrarme contigo y decirte lo que he logrado gracias a tus palabras", fueron algunos de los comentarios.

De esta manera, un grupo de estudiantes fingió una emergencia en el salón de clases con la finalidad de sorprender a su profesora por el día de su cumpleaños.