Alianza Lima: ¡Conmovedor! Madre sorprende a su hijo llevándolo a conocer a sus ídolos 'blanquiazules'

El amor hacia el fútbol muchas veces es difícil de explicar. En esta ocasión, una madre se volvió viral al llevar a su menor hijo hasta las instalaciones de un conocido club de entrenamiento para que de esa forma pueda conocer a sus ídolos, quienes juegan en Alianza Lima.

Con motivo de celebrar el cumpleaños de su hijo, una madre decidió grabar la travesía en búsqueda de los jugadores de Alianza Lima. Es así que, en el video de 1 minuto y 7 segundos de duración se observa como ambos se dirigen hacia el Club Esther Grande de Bentín donde encontraría a sus ídolos 'blanquiazules'.

Tras esperar varias horas, llegó el momento y el niño pudo obtener las firmas de jugadores como Carlos Zambrano, quien con mucha amabilidad cogió un lapicero e implantó su sello en la camiseta del pequeño hincha.

El pequeño terminó muy conmovido por lo que no pudo evitar derramar algunas lágrimas luego de estar frente a sus máximos exponentes del fútbol peruano.

El video titulado 'Que tu hijo sea hincha de Alianza' obtuvo más de 80 mil 'me gusta', alrededor de 1600 comentarios y un total de 900 mil reproducciones en la plataforma china TikTok.

Como era de esperarse, los usuarios reaccionaron inmediatamente al video viral, dejando un sinfín de comentarios donde no solo felicitaban a la madre por su tan noble gesto sino que destacaban el amor que el menor de edad siente por el club Alianza Lima.

"Feliz cumpleaños, 'grone'. Saludos de un 'crema' porque nadie entenderá lo que es la pasión del fútbol", "Alianza Lima invítenlo al camerino con todos los jugadores", "Creo que una vez al niño lo vi con un cartel que decía 'Por un fútbol sin violencia en Sur'", "Porque 'blanquiazul' se nace, feliz cumpleaños al 'gronecito'", "No sé ustedes pero se me cayó una lágrima, bueno dos, bueno pásenme un pañuelo ¡Arriba Alianza!", "Que bonito que como madre le hagas sentir que nada es imposible si lo deseas", "¡Qué gran mamá eres", "Que gran madre c****o , bien por seguir apoyando y cumpliendo el sueño de su hijo", "Todo hincha derrama unas lágrimas al ver los jugadores del mejor equipo del Perú ¡Arriba Alianza Lima", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en el video viral.