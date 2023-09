"Ama la cultura peruana": Novio italiano sorprende por sus peculiares pasos de baile

15/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintos casos de amor entre parejas de distintas nacionalidades, como el compartido en TikTok, por la cuenta de @anamariamh1990, donde un novio italiano asombró a todos al bailar música peruana y deslumbrarlos con sus mejores pasos.

En el material audiovisual, de solo 56 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una pareja de novios se encuentra muy emocionada de celebrar su unión ante Dios y compartir ese momento tan especial con sus seres más queridos, entre amigos y familiares.

Orgulloso de la música peruana

Sin embargo, lo que llamó más la atención de todos los invitados fue ver la presentación que tenía preparada la pareja en su ceremonia después de la boda. Tanto la novia arequipeña como el novio comenzaron a sacar sus mejores pasos de baile, pero no con un vals o música clásica en estos tipos de eventos, sino con ¡música peruana!

Quien se robó el show fue el novio, quien a pesar de ser italiano, no dudó en memorizar los pasos de baile de la coreografía que habían preparado, demostrando el gran amor que tenía hacia el país donde nació su "amada", así como las distintas tradiciones, cultura y costumbres del Perú.

¡Se robó el show!

Desde un huayno hasta cumbia, fueron los temas que el novio italiano bailó y le permitió celebrar con gran algarabía, alegría y emoción, con saltos, movimientos circulares e incluso zapateos, según correspondía con la música.

"Mi esposo dándolo todo en la canción de apertura de nuestra boda. Lo es todo", es la breve descripción del clip, que logró alcanzar miles de interacciones y alrededor de 35.2 millones de reproducciones en la famosa plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir al novio por aprender a valorar la cultura peruana y que a pesar de ser de otro país, no dudó en demostrar cuánto quería a su esposa a través del baile.

"Fan de tu esposo", "me emocioné y él se grabó más que la novia, los pasitos, bendiciones en su hogar", "así las músicas y danzas no tienen fronteras", "se nota el cariño de él hacia ella al aprender esos bailes", "arequipeña con mucho orgullo", "qué bello, amiguita preciosa, todo lo que logra el amor, super emocionado por nuestra música", "si no bailo así con mi esposo, me divorcio", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un hombre italiano no dudó en sorprender a su novia con sus mejores pasos de baile al ritmo de música peruana, demostrando con orgullo el amor hacia nuestro país.