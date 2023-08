"Amiga, date cuenta": Hombre deja sola a su pareja al conocer el sexo de su bebé

23/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchos padres de familia se ven emocionados por la pronta llegada de sus 'retoños', pero la reacción de un hombre causó polémica y controversia en las redes sociales tras descubrir el sexo de su bebé: ¡dejó sola a la madre!

Decepcionado porque es niña

En el video de solo 22 segundos de duración y compartido por la cuenta de TikTok (@gender.reveal.tv), se ve el preciso momento en que una pareja celebraba su fiesta de revelación del sexo de su tan ansiado bebé, pero todo cambió cuando el color de la vela de humo no fue lo que el papá esperaba.

Madre emocionada

La madre vestía un traje de color rosado y se veía muy emocionada hasta el punto de dar brincos de felicidad al descubrir que su bebé sería una mujercita, todo lo contrario a su pareja, quien se mostró decepcionado, patea en el piso a modo de un 'berrinche' y se aleja lentamente del lado de su esposa, dejando en shock a los invitados.

Hasta el momento, el clip logró alcanzar alrededor de 160 mil 'me gusta' y miles de interacciones en la plataforma china al ver la insólita reacción del padre.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en rechazar y criticar la actitud del joven y dejaron consejos para la madre como que se aleje de él y que era mejor que eduque a su hija sola.

"Debería estar contento sin importar la relación que tenga con la chica porque son dos cosas muy distintas", "ella se ve feliz, es lo importante", "ahí no es, amiga, date cuenta", "va a ser una gran familia de dos", "la sonrisa de ella me parte el corazón", "apuesto a que será una excelente madre", "apuesto a que será una excelente madre, que dará todo por su pequeña", "ahí se ve que uno no conoce al hombre, Una se enamora, tiene todo planeado con él y a la hora de la hora, él cambia o se va", "sé feliz con tu princesa", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó furor en las redes sociales al ver cómo un hombre se alejó del lado de su pareja al conocer que su bebé sería una niña y no un niño como él deseaba.