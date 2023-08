"Amo ser padre": Hombre revela que tiene 25 hijos, pero sin tener relaciones

Las redes sociales causaron gran revuelo tras conocer la historia de Drew Sollenberger, un hombre estadounidense que afirma ser padre de 25 hijos, pero nunca tuvo relaciones sexuales, por lo cual reveló su método.

El hombre, de 38 años, brindó una entrevista a Daily Mail y señaló que se consideraba una persona arrománica (sentía poca atracción romántica por otros). Asimismo, manifestó que siempre tuvo su instinto paternal "a flote", en especial cuando su hermana mayor quedó embarazada a los 18 años y pasó un tiempo cuidando a su sobrino.

Al darse cuenta de que no tendría un impacto a largo plazo en los niños que cuidaba, decidió tomar una decisión que cambiaría su vida por completo y le permitiría formar una familia sin necesidad de tener una pareja romántica.

Al inicio, relató que intentó acudir a un centro de adopción, pero su solicitud fue rechazada y luego, pensó en recurrir a la gestación subrogada. Al ver que sus intentos no daban resultados, decidió que su mejor opción era ser "donador de esperma".

"Simplemente, nunca salí con nadie, nunca quise hacerlo, nunca conocí a nadie que me interesara remotamente, con lo cual estoy bien, pero eso significaba que no habría una familia nuclear, que no llegaría a ser un padre tradicional", comentó al medio Daily Mail.