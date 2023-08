"Amor sin barreras": Extranjera revela que un peruano le robó el corazón en Cusco

17/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

TikTok causó revuelo, una vez más, al conocer el caso de Gosu.Anto, una joven extranjera que no dudó en contar a todos cómo un hombre peruano la conquistó en Cusco y la llevó a conocer su pueblo.

Es así como en redes sociales encontramos distintos casos insólitos y sorprendentes de personas que no dudan en mostrar con orgullo sus relaciones amorosas y más si se trata de parejas de distintas nacionalidades porque tratan de aprender a valorar las distintas culturas y tradiciones que posee cada una.

Feliz con novio peruano

En el material audiovisual, de 11 segundos de duración, se ve el preciso momento en que la joven extranjera, aprovecha su cuenta de la plataforma china para dar a conocer el amor que tiene por el Perú.

En la escena aparece dentro de un vehículo y a su lado la acompaña un hombre, que luce feliz y sonriente y, que según el detalle de su video, es quien "robó su corazón" en la ciudad imperial.

"Mi amorcito me lleva a conocer su pueblo y sus chacras", se lee en la breve descripción del clip que ha logrado miles de interacciones en TikTok y alredor de 6400 reproducciones.

Conoce Machu Picchu

Luego, se ve a la joven disfrutar del paisaje que posee Cusco y al enfocar a su pareja, él aparece durmiendo, quizás cansado por la jornada del día. En otros de sus videos se ve a la extranjera admirar Machu Picchu, la sagrada ciudadela inca construida alrededor de 1450 y descubierta en 1911.

¿Qué dijeron los usuarios en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena, al considerar de que todo se trataría de una broma. Por otro lado, otros usuarios indicaron que de ser cierto, esperan que su amor dure y que aprendan a valorar y respetar las diferencias culturales de cada uno.

"Me estoy sintiendo mal, oe", "amiga no te conozco, pero exijo explicaciones", "oe no, ajajaja", "qué lindo es el amor", "de ser cierto, felicidades", "amiga, parpadea si estás secuestrada", "los dioses del Olimpo me han abandonado", "Dios, recuerda que yo también soy tu hijo", "que sean felices", "vamos es un pequeño sacrificio, las chacras lo valen", "existen los milagros", "amor sin barreras", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en redes sociales y fue compartido en otras plataformas como Facebook e Instagram tras ver cómo una joven extranjera revelaba que su pareja era un hombre peruano y de Cusco, quien no dudó en llevarla a conocer su pueblo y chacras.