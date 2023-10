¡Amor incondicional! Madre conmueve al dejar a su hijo para que realice trámite de DNI por primera vez

10/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El amor de mamá siempre será incondicional. Y de eso no hay mayor duda. Esta vez una madre se hizo viral en TikTok al dejar a su hijo de 17 años que haga los trámites para sacar su DNI azul por primera vez.

"Es doloroso dejar que los hijos 'vuelen' solos"

El clip viral titulado: "Como cuando ya no puedes acompañar a tu hijo porque ya cumplió 17 y tiene que hacer su primer trámite solo para su DNI azul" le pertenece a la cuenta @aangiiee07 y nos muestra la experiencia de una mujer al llevar a la Reniec a uno de sus hijos.

Una madre es la primera persona con la que un nuevo ser tiene contacto. Desde que está embarazada y lleva a su niño(a) en el vientre, todo su ser se suma a la de esa personita que está dentro de ella. Al nacer, será su madre la primera persona que lo asista, le dé cariño, calor y afecto para sentirse seguro.

Esa seguridad, valga la redundancia, que por si ella fuera duraría toda la vida. Sin embargo, los hijos no somos eternos. En algún momento, tenemos que ser independientes y valernos por nosotros mismos. Con errores o aciertos cada uno empieza a vivir y demostrar lo mejor de sí en la carrera interminable de existir.

En las imágenes viralizadas en TikTok se observa la experiencia de una madre quien tras llevar a su hijo a la Reniec, se dio con la sorpresa que no la dejaban entrar para que acompañe a su menor a sacar su DNI azul. Hecho que la conmovió.

El estribillo de fondo del viral se remonta a la escena en que el personaje principal de la película 'El náufrago' (2000), interpretado por Tom Hanks se despide de Wilson, su pelota que era su único 'amigo' en medio de la isla donde se encontraba completamente solo. De algún u otro modo, ese objeto tenía un valor fundamental para Chuck porque era lo que lo mantenía cuerdo con la realidad y no divagar o perderse en 'la nada'.

Ese motor y motivo del personaje fue trasladado en el corto a modo de relacionarlo en el vínculo de la madre y su hijo.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el video se hizo tendencia rápidamente en las redes sociales, ya que hasta el momento cuenta con 2 870 me encantas, 536 comentarios y 160 guardados.

Las reacciones al material audiovisual, en su mayoría, eran de otras mamás que ya pasaron por una situación parecida o tienen hijos que pronto llegarían a esa misma edad: "Ay no, no quiero que llegue ese momento", "esa mirada 'mamá todavía está ahí, no me ha dejado' es feo soltarlos no es fácil... siempre serán nuestros niños", "es algo que muchos no entienden... es cuánto amamos a nuestros hijos".

