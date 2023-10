¡Amor de padre! Papá peina a su hija en medio de carretera y usuarios reaccionan: "Eres afortunada"

20/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Como cuando mamá no está, algunos padres asumen el rol de ella. Ese es el caso de un papá que peinó a su hija en medio de una carretera en Arequipa.

"Respetos para este señor"

El clip viral titulado: "Esa niña no sabe lo afortunada que es" le pertenece a la cuenta @aqptiktok018 y nos muestra una escena conmovedora de un papá ejerciendo una labor que comúnmente lo realizan las madres.

Normalmente en hogares tradicionales los roles son muy marcados en el cuidado de los hijos. El padre es conocido como el proveedor, la madre la que cuida y se encarga 100% de los hijos, entre otros.

Cabe destacar que los tiempos cambian y estos 'modelos', también, la labor compartida y las perspectivas de crianza son ahora más flexibles y horizontales, brindando así un trato más directo y armonioso con los pequeños del hogar.

Además, en la actualidad hablar de familia ya no solo se refiere a la 'nuclear' o 'clásica', puesto que existen las 'constituidas' o 'compuestas' que son las más demandantes debido a los recurrentes divorcios y nuevas oportunidades de restablecer una relación.

En cualquiera de los escenarios presentados, el rol de padre y madre es fundamental para sacar adelante una a la célula de la sociedad.

En las imágenes compartidas, se puede observar a un papá estacionar su camioneta en medio de una carretera, y peinar a su hija en plena calle.

Por lo visto, la menor de edad se estaba dirigiendo al colegio. El hombre coge el peine y con destreza forma una raya horizontal a la altura de la oreja, la base necesaria para formar una media cola perfecta.

El video no tardó en viralizarse y recibir los mejores comentarios en la plataforma china.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el video de 17 segundos gozó de la aceptación de los cibernautas, por lo que hasta el momento cuenta con 30.2 mil me encantas, 1 291 comentarios y 1 042 guardados.

Las respuestas al viral fueron divididas y en su mayoría de mujeres: "Mi papá jamás me peinó", "afortunada, porque en la actualidad ya no existen", "mi madre nos dejó cuando fuimos niñas y mi hermano nos peinaba para ir a la escuela. Hoy descansa en paz", "qué fortuna de esa niña que disfrute a su viejo porque duele cuando ya no está", "es cuando me doy cuenta que aún existen hombres que valen oro", "mi papá... una cola arriba y otra abajo", "hay padres que no saben serlo, hay madres que también no saben demostrar amor, bendecida la niña por tener amor de padre, lindos recuerdos tendrá".

De esta manera, un papá que peinó a su hija para que vaya al colegio se hizo tendencia en TikTok, y los cibernautas tuvieron opiniones divididas sobre su noble acción.