Amor en la profundidades: Joven le pide matrimonio a su novia mientras bucean

TikTok se ha vuelto una fuente inagotable de videos virales y esta vez nos mostró una particular pedida de mano, pues un joven no tuvo mejor idea que pedirle matrimonio a su novia debajo del mar. El hecho se dio durante una ruta de buceo y contó con la ayuda de un amigo.

El video pertenece a la cuenta San Andrés Islas y en el mismo se puede observar que al inicio del video, la novia está buceando tomada de la mano del amigo del joven que le iba a pedir la mano, a los pocos segundos se encontraron con varias mantarayas, para que solo un poco más adelante, empiece la ruta del amor.

El fondo marino había sido decorado con corazones hechos en algún material resistente al agua y además se habían colocado al menos 5 carteles son frases románticas, las cuales tenían textos como "Te adueñaste de mi vida", "De mis besos, de mi ser", "Eres lo más maravilloso que me ha pasado en la vida".

Más adelante, estaba esperando el novio, quien estaba emocionado y recibió a su pareja con un fuerte abrazo y un cartel que contenía la frase "¿Te quieres casar conmigo?". La joven asintió con la cabeza y rápidamente ambos se unieron en un fuerte abrazo, para que luego el joven se coloque el anillo de compromiso, el cual tenía un diamante de tamaño considerable.

El clip ha hecho que las personas vuelvan a creer en el amor, pues más de un usuario de TikTok, se mostró emocionado por el video, que ya tiene más de 46 mil likes, 3 mil comentarios y 400 mil reproducciones. Asimismo, varios de los cibernautas dejaron sus comentarios.

"De la emoción, me ahogo", "Hermoso y original, pero viendo el video, siento que me ahogaba", "Yo me secaría las lágrimas de lo despistada que soy", "Me dio ansiedad que se le caiga el anillo", se lee en los comentarios.