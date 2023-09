Angie Jibaja dispara contra Romina Gachoy por hablar de sus hijos: "Esto es entre el padre y la madre"

La puso en si sitio. Angie Jibaja le respondió de forma tajante a Romina Gachoy, esto después que la uruguaya hablara de la situación legal en la que se encuentran la 'chica de los tatuajes' y Jean Paul Santamaría. La modelo no dudo en pedirle que se mantenga al margen porque el tema de sus hijos es algo que solo le compete a sus padres.

Como se recuerda, Romina Gachoy expresó su opinión sobre la tenencia de los hijos de Jean Paul y Angie en medio de su reciente ruptura sentimental con el cantante. La modelo de OnlyFans expresó que la 'chinita' tiene una denuncia por maltrato psicológico y por ello tiene prohibido ver a sus dos hijos que actualmente viven con ella.

La modelo que actualmente vive en Chile, habló con un conocido programa de espectáculos para aclarar si situación legal respecto a las visitas que desea hacer a sus hijos; así como también, se refirió a Jean Paul.

"No es la primera vez que regreso de Chile y, no me contestan. Me tienen bloqueada por todas partes. Hice un pedido al padre de mis hijos para que comunique con mi abogado", expresó Angie.