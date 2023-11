Animador de motocross la rompe conduciendo carrera en vivo en Cusco: "Sin miedo al éxito"

10/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Toda una sensación! Un animador de carreras de motocross se volvió viral con su forma tan peculiar de conducir una carrera en vivo en la región Cusco.

"Adrenalina pura"

El video: "Una locura con este locutor de motocross extremo" le pertenece al canal de YouTube 'Ayacucho cultural' y nos muestra la apoteósica performance de un animador de motocross en un evento realizado en una región del interior del país.

El motocross es conocida como una disciplina del motociclismo que consiste en realizar una serie de pruebas en motocicleta sobre circuitos todoterreno, ya sean cerrados o libres.

En la Ciudad Imperial, en el distrito de Kimbiri, provincia de Concepción, se llevó a cabo un concurso de este deporte por todo lo alto, el cual logró reunir a mucha gente, quienes en los costados del circuito se hallaban parados y con la adrenalina al máximo por conocer al ganador del torneo.

Sin embargo, ¡qué sería de estos eventos sin sus animadores! Para esta ocasión, el narrador era un joven que rompió' todos los esquemas' y se presentó como la 'bomba viviente' sobre el escenario de tierra del lugar.

A ritmo de música metal salió a la palestra a locutar cada encuentro, cuando las motocicletas se elevaban por el aire, le daba un toque más aguerrido a su presentación, extendía los finales de su: "Goooooo".

No contento con ello, se metió al montículo de arena, en medio de su desenfrenada algarabía, sin importarle que cayera varias veces. Al grito de 'ayudaaa' fue socorrido por los concursantes.

Luego de ello, una vez puesto a buen recaudo pidió al público que digan 'si quieren que los participantes regresen a Kimbiri sí o no', por lo que recibieron un sí categórico como respuesta.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el corto de dos minutos y 50 segundos llamó poderosamente la atención de los cibernautas, por lo que se volvió tendencia en YouTube.

La forma de conducir del joven con la 'energía a mil' trajo los siguientes comentarios: "El mejor, sin miedo al éxito", "lo escucho y me inspira, bien ah", "no puedo con su locución", "me levantó el ánimo en one", "su narración lo es todo", "sus 'chicos un grito' xd", "muy bueno, recomendado", "entró en personaje, sin duda", "excelente narración", "con la energía a mil".

De esta manera, un animador de motocross se hizo viral por su forma de narrar una carrera, en vivo, en el distrito de Kimbiri, Cusco.