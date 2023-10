¡Ante todo la comodidad! Novios entregan sandalias a invitadas para bailar hasta el amanecer

17/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un par de novios sorprendieron a todos sus invitados, especialmente a las mujeres, al regalarles unas sandalias para que puedan descansar y disfrutar del baile lo más cómodo posible y evitar sufrir algún accidente al momento de realizar sus peculiares coreografías en medio del gran salón de recepción.

Muchas parejas buscan que todo salga perfecto en el día de su boda y que sus invitados se lleven una buena impresión de la celebración, así como gratos recuerdos.

Novios regalan sandalias

En el material audiovisual, de solo 18 segundos de duración, compartido en TikTok, se ve el preciso momento en que muchas mujeres quedan asombradas cuando algunos meseros se acercan a ellas para darles un peculiar regalo, fuera de lo común, por parte de los novios. ¿De qué se trata?

El mesero sostiene una bandeja y en ella hay varios pares de sandalias para ser entregada a cada invitada y así puedan descansar sus pies al usar por mucho tiempo zapatos con tacos altos, que lastiman sus espaldas y no las dejan celebrar adecuadamente.

Bailaron hasta el amanecer

En una siguiente escena, se ve cómo todas las mujeres están felices con el detalle de los novios y a pesar de que llevan vestidos de gala, no se amilanaron al usar las sandalias y sacaron a relucir sus mejores pasos de baile al ritmo de la pegajosa música.

"Una boda espectacular gracias a los novios", se lee en la breve descripción del clip, que logró miles de interacciones y alrededor de 4 millones de reproducciones en la famosa plataforma china.

¿Qué dijeron los usuarios en las redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que tomaron con buen humor la escena y no dudaron en aplaudir la ingeniosa idea de la pareja por pensar en la comodidad de sus invitadas.

"Yo llevé las chanclas para no caerme con los tacos y que me caigo con las chanclas", "qué bonito, nunca se habían preocupado tanto por mí", "excelente idea, darles la comodidad a todas las mujeres, porque a cierta hora los tacones no nos dejan bailar", "para continuar bailando hasta las últimas", "con esas chanclas me quedo hasta abrir los regalos", "los esposos pensaron en todo, a disfrutar", "eso es ser considerados", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo al ver cómo una pareja de novios decidió entregar sandalias de plástico a las asistentes para que bailaran hasta el amanecer.