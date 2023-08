"Aprecia la buena música": Niña sorprende con sus poderosos pasos de huayno

16/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En la actualidad muchos pequeños, adolescentes y jóvenes escuchan distintos ritmos musicales como el reguetón, pero un video compartido por @michaelmiltonchin, en la famosa plataforma asiática de TikTok, demostró que una niña aprecia la música peruana y sacó a relucir sus mejores pasos al ritmo del huayno.

Bailó un huayno

En el material audiovisual, de un minuto y siete segundos de duración, se ve el preciso momento en que una menor de edad se encontraba lista para demostrar que ella también puede sorprender a todos los invitados de una fiesta y que, al parecer, en casa siempre le inculcaron a apreciar primero "lo nuestro".

En la escena se ve cómo la niña se encuentra al lado de un hombre adulto y comienza a moverse al compás de la danza típica del Perú robándose así todas las miradas y los corazones de todos los presentes. La menor de edad zapatea con gran fuerza y comienza a dar vueltas sin perder el ritmo.

¿Cómo reaccionaron los seguidores en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir a la pequeña niña por demostrar su pasión por el baile y a sus padres, por inculcarle desde pequeña el amor por la música peruana.

"La niña me revuelca bailando, yo que tengo dos pies izquierdos", "si mi futura hija no es así, no quiero nada", "1.000 puntos para la nena, les ganó a todos", "ella me gana bailando", "baila mejor que yo", "baila hermoso, ya quisiera bailar así", "quiero una hija así", "qué belleza de Dios", "y yo aquí con dos pies izquierdos", "bella la pequeña", "qué talento", "mejor pareja de baile no pudo encontrar el señor", "siente la música en tu alma mi niña", "nada que Bad Bunny", "mejor que el reguetón", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

Viral en TikTok

Otros usuarios no dudaron en bromear con la escena indicando que de pequeños ellos también bailaban junto a sus padres: "yo era así por no querer que le saquen a bailar a mi mamá yo salía por ella, tanto era mi nivel de toxicidad", expresó una joven identificada como Jasmin en redes sociales.

De esta manera, el clip causó gran revuelo y fue compartido por otras plataformas como Facebook y Twitter tras ver cómo una pequeña niña sacaba a relucir sus mejores pasos de baile al ritmo de una danza típica del Perú como el huayno.