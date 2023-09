"Asiento reservado para el michi": Gatita enternece a usuarios tras viajar sola en un bus

17/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales podemos encontrar un sinfín de contenido donde muestras mascotas se vuelven en el principal personaje. En esta ocasión, una gatita llamó la atención de los usuarios al ocupar plácidamente el asiento de un bus.

Gatita independiente

En muchas ocasiones, nuestras mascotas forman parte de situaciones que terminan convirtiéndose en una anécdota. Y es que con sus ocurrencias no hacen otra cosa que sacar sonrisas.

Por ello, una usuaria no pasó por alto el encontrarse con una gatita blanca con manchitas negras que viajaba cómodamente en el asiento de un bus público.

En el material audiovisual de 8 segundos de duración, se puede ver como la felina esta echada en el asiento, mientras que los demás pasajeros la ven con mucha ternura. Incluso, hay quienes se rinden ante su gracioso rostro pues, tiene una manchita negra en la nariz, similar a la forma de un bigote. Cabe precisar que, aquellos que también usaban el transporte tuvieron el lindo gesto de no moverla del lugar.

El video publicado por el usuario @sabrinazambrano_97 y titulado 'Me encontré a una gatita viajera, me sorprendió ver lo tranquila que estaba', se volvió inmediatamente viral y obtuvo más de un millón de 'me gusta' y alrededor de dos mil 700 comentarios en plataforma de Instagram.

Usuarios reaccionaron al video viral

Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en reaccionar al video viral, dejando muchísimos comentarios sobre la linda y tierna gatita que, sin duda, le sacó más de una sonrisa a quienes estuvieron con ella en el bus y sobre todo a los usuarios en las redes sociales.

"Yo buscando a mi michi. El michi: Yendo para el centro", "Muchas gracias a esas personas educadas que respetaron al gatito", "Sabe coger bus para irse de paseo", "La gatita es dueña de varios autobuses", "Ese michi está yendo a invadir Polonia", "Amo el respeto de las personas que dejaron viajar tranquilo al Michi", "Y más con esa manchita en su nariz, mejor no lo molesto", "Ese michi tiene más calle que yo con 21 años", "Que bueno que no levantaron al michi porque si lo hacen se enoja e invade Polonia", "Asiento reservado para el michi", "La gatita tiene un bigote gracioso", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en la publicación.

Sin duda, nuestras mascotas nunca dejan de sorprendernos con sus ocurrencias, y esta vez, los usuarios no pudieron con la ternura que les causó una gatita que ocupaba el asiento de un bus público.