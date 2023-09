¡Asombroso! Doctor sorprende al revelar qué deporte ayuda a los jóvenes a ser más altos que sus compañeros

22/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Sin lugar a dudas el deporte es lo más saludable para el organismo, ya que ayuda a mantener en forma tanto física como mental a las personas. Sin embargo, un hecho ha causado revuelo en la plataforma china, un doctor reveló qué deporte ayuda a los jóvenes a ser más altos que sus compañeros.

"¿Cuál será?"

El clip viral titulado: "Quiero ser más alto que mis compañeros" le pertenece a la cuenta @pedromedinaec y nos muestra, el preciso momento, de un entrenamiento entre un médico y su paciente.

Una de las preocupaciones de muchas personas es tener una talla alta o al menos aparentar tenerla, a modo de sentirse bien en una sociedad gobernada por los estereotipos de que alguien que tenga mayor estatura tiene 'mayor valía'.

Claro está que esto es parte del imaginario colectivo, porque en sí el tamaño no debería de ser de tanta importancia, si es que se cultiva una autoestima y amor propio fuertes.

Empero, para los que sí desean tener más talla y encaminarse hacia eso desde edades tempranas, un médico se atrevió a aconsejar, a través de un video que se ha viralizado rápidamente en TikTok, cuál sería el deporte que haría que "se crezca más rápido" y, por consiguiente, "ser más alto que los otros".

"Debes tener tiempo para practicar un deporte", describe su corto y se le observa realizando box junto a un adolescente.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse esta 'revelación' fue muy aplaudida por los cibernautas, ya que hasta el momento, el corto cuenta con 1 804 me encantas, 50 comentarios y 224 guardados.

Las respuestas al viral difundido no tardaron en aparecer: "el boxeo me puede ayuda a crecer más mido 1.53 y tengo 17", "¿si tengo 19 aún puedo? es que mido 1.57, quiero ser alta", "doctor tengo 1.75 con 13 años, usted piensa que alcanzaré el 1.90", "mi hijo tiene 16 y mide 1.67 va al Gym, me informa que solo hace de la cintura para arriba, dejará de crecer?", "tengo 15 y mido 1.65 qué hago para crecer, siento que estoy muy chico", "con 20 años aún se puede" .

De esta manera, un doctor causó sensación en TikTok al dar a conocer cuál es el deporte que favorece a que los jóvenes sean más altos que sus otros compañeros. Los cibernautas no dejaron de consultar si aún podían desarrollar ese deporte para poder crecer.