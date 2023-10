¡Asombroso! Niña sorprende al manejar scooter con 'asiento incorporado': "La verdadera nave"

27/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok se ha convertido en el rincón donde se pueden hallar todo tipo de videos y los de casos insólitos son los que más llaman la atención de los cibernautas. En esta ocasión, una niña sorprendió al manejar un scooter con 'asiento incorporado' en una calle de La Victoria.

"Creatividad insuperable"

El clip viral titulado: "Perú y sus cerebros" le pertenece a la cuenta @angelitog_12 y nos muestra la habilidad de una menor de edad para movilizarse dentro de la ciudad capital.

En el distrito de La Victoria, por las inmediaciones del local comercial Polvos Azules; una usuaria de la plataforma china reparó un hecho, hasta cierto punto, singular. Este se trataba de una niña conduciendo un scooter con ciertas particularidades.

Cabe señalar que ante las precariedades el peruano siempre sabe cómo salir de ella, y su creatividad innata siempre es algo muy valorado para lograr grandes cosas.

Es así que ante las ganas de querer transportarse, la pequeña ideó una forma de hacerlo, pero de manera cómoda. Ella no quiso estar pedaleando constantemente sobre el objeto; en vez de ello, colocó una silla de plástico chica sobre la base del scooter, para así poder sentarse en su 'vehículo adaptado' y seguir su curso.

Un tiktoker que se encontraba pasando por el lugar, no dudó ningún instante en grabar este hecho y difundirlo en su red social, donde pone en evidencia la forma de mejorar un producto que aparentemente tiene un solo uso.

Con esto quedó demostrado que no solo se puede emplear 'algo' con una sola utilidad, sino que un abanico de opciones se puede dar con un poco de ingenio.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el video de tan solo cinco segundos capturó la atención de los internautas, por lo que hasta el momento cuenta con 17.4 mil reproducciones, 623 me encantas, 12 comentarios y 37 guardados.

Las reacciones ante esta acción de la niña causó todo tipo de apreciaciones: "Los peruanos desarrollamos la creatividad a niveles insuperables", "no conquistamos el mundo, porque no queremos", "Perú es otro level", "este invento está como para la NASA", "no se me había ocurrido eso, pero quedó muy bien", "¡qué ingenio!, muchas felicidades", "lo cómoda que va encima de su scooter gracias a su creatividad".

Sin duda, la creatividad ha sido primordial para que esta niña haya adaptado su scooter con 'asiento incorporado' y pueda recorrer así las calles del distrito de La Victoria, cerca a Polvos Azules.