¡Atención varones! Uso constante de celular reduce la calidad del semen, según estudio

02/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un estudio de Suiza ha determinado que el uso frecuente de los teléfonos celulares puede reducir de forma significativa la calidad de los espermatozoides que habitan dentro del semen, y con ello poner en riesgo la posibilidad de procrear.

¡Atención varones!

Los científicos de una universidad extranjera analizaron los datos de 2,886 jovenes soldados de entre 18 y 22 años en 6 centros de reclutamiento, a quienes se les preguntó sobre que tanto utilizan el teléfono celular.

Con ello, se descubrió que los varones que utilizaban poco el celular, apenas una vez a la semana, tenían una concentración promedio de 56,5 millones de espermatozoide por mililito de semen. Lo cual representa un 21% más que los que usaban su móvil más de 20 veces al día.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), estar por debajo de los 400 millones de espermatozoides por mililitro reduce las probabilidades de concebir, y se vuelven muy bajas si están por debajo de los 15 millones.

El mencionado estudio también determina que la posición del celular con respecto al cuerpo no influye en la mayor o menos concentración de espermatozoides. Sin embargo, las conclusiones no son 100% verídicas, debido a la cantidad de jóvenes que no lo transportaban en sus bolsillos era mucho menor.

Las hipótesis

Este estudio se publicará en la revista médica Fertility & Sterility, y tiene la finalidad de ahondar en un fenómeno del que se habla mucho en la última década: la pérdida de la calidad del semen.

Los expertos de una universidad en Ginebra que, en el año 2019, fue la primera en conducir un estudio sobre la calidad del semen, indica que el trabaho realizado hoy en día depende demasiado de la respuesta voluntaria de los jóvenes, es decir: en la encuesta.

Ante ello, la Oficina Federal de Medio Ambiente indicó que otros varones serán reclutados para el estudio e invitados a usar en su celular esa aplicación, que medirá las ondas y las diferenciará entre las que generan las llamadas, los mensajes o la navegación por internet, algo que también se comparará con los niveles de concentración de espermatozoides.

De esta manera, ya conoces que el uso constante del teléfono celular podría reducir la calidad de los espermatozoides en el semen, y que el estudio suizo que está a cargo de esta investigación, seguirá indagando mediante la participación voluntaria de varones, con la finalidad de obtener resultados más conclusos.