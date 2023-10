¿Aún hay esperanzas? Cuy Renato sorprende a los hinchas con su predicción Perú vs. Argentina

17/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchos se encuentran ansiosos por conocer el resultado del duelo deportivo entre Argentina y Perú, por lo cual, un video compartido en la plataforma asiática de TikTok, dejó sorprendido a más de uno por el pronóstico dado por el cuy Renato.

Como se sabe, ambos equipos se enfrentan este martes 17 de octubre en el Estadio Nacional, por la cuarta fecha de las Eliminatorias 2026.

En cada encuentro deportivo, los hinchas esperan conocer cada pronóstico para saber a qué equipo apostar y más durante uno de los torneos internacionales que tiene gran relevancia, que permite descubrir los países que formarán parte de la Copa Mundial.

¿Quién gana: Perú o Argentina?

En el material audiovisual, de solo 46 segundos de duración, se ve el preciso momento en que el cuy Renato inspeccionando cuidadosamente todas las cajas dispuestas, cada una con una bandera que representa a uno de los equipos, así como otra que lleva la palabra empate.

Al momento de ser soltado, el cuy de color negro, corre hacia una caja que lleva el escudo de la bandera 'Blanquirroja', dejando sorprendido a más de un hincha.

¿Qué dijeron los seguidores en redes?

Las redes sociales se han inundado de comentarios y memes relacionados con la predicción del cuy, mientras que algunos seguidores indican que no confían en sus resultados, ya que cometió un error en el partido anterior contra la escuadra chilena, donde nuestro país perdió 2-0.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y logró obtener miles de interacciones en la famosa plataforma china y llenó de esperanzas a los peruanos, que buscan sumar tres puntos para salir de la zona baja de la tabla de posiciones.

Viral en TikTok

"El cuy siempre acierta, juro que creo en ti", "una remontada épica", "se salvó del picante", "si pierde, te frío", "espero no te equivoques esta vez o diré adiós a mis ahorros", "pensé que ya no existía, no hace sino fallar", "ese cuy ya fue, ya lo veo frito", "Renato a la plancha", "confío en ti, Perú", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el cuy Renato se ha sumado a la previa del tan esperado duelo deportivo entre Perú y Argentina, por las Eliminatorias 2026, y del cual muchos hinchas no dudaron en expresar que esperan ver un buen desempeño y una mejor estrategia planteada por el director técnico de la Selección, Juan Reynoso.