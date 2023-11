Automóvil sorprende al transportar enorme cantidad de muebles en autopista: "El castillo ambulante"

30/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los casos insólitos de la vida misma son los más vistos en TikTok. Esta vez, un automóvil captó las miradas de transeúntes y conductores por trasladar una cantidad enorme de muebles en una autopista.

"Todo en uno"

El clip viral titulado: "Mudanza en Paseo de la Reforma" mostró, el preciso momento, en que una unidad móvil transportaba una gran cantidad de cosas de manera sorprendente.

En la avenida más emblemática de México, Paseo de la República, se dio un hecho muy impactante para los ciudadanos y choferes que se encontraban transitando una tarde cualquiera. Y es que el avistamiento de un auto blanco con una particularidad en especial, llamó poderosamente sus atenciones.

Según refieren las imágenes compartidas por un usuario, la hazaña sería una gran mudanza, pero que rebasó toda expectativa: abundantes armarios, colchones, equipajes, cilindros, bicicletas, sillones, sofás e incluso lavaderos, todos apiñados, fueron vistos sujetos con cuerdas sobre el automóvil.

Más allá que puede ser sorprendente la forma de transportar en una avenida de gran concurrencia, lo que más llama la atención es el grado de riesgo que tiene esta acción, y lo que podría repercutir si las cuerdas se rompiesen y otros autos estén pasando en ese momento, por ese lugar; los daños serían irreparables.

Los cibernautas al observar este episodio inusual recordaron haber visto algo similar en una serie japonesa de 2004, 'El castillo ambulante', una genialidad del director de Studio Ghibli y ganador de un premio Óscar, por otra súper producción, 'El viaje de Chihiro', Hayao Miyazaki.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, este corto de quince segundos no tardó en hacerse tendencia en la plataforma asiática, por lo que hasta el momento cuenta con 4.9 millones de visualizaciones, 3.7.5 mil me encantas, 6 384 comentarios y 26.1 mil guardados.

Las reacciones a este momento viral fueron diversas: "No creo que sea legal hacer una mudanza así", "y ahí los de tránsito nunca aparecen. Pero llevas una lavadora dentro de tu camioneta y te paran", "el que lo acomodó se la rifó", "mis respetos para el que acomodó, supo nivelar el peso muy bien", "sé lo que se siente que no te alcance para una mudanza y lo menos que necesitas es una multa de tránsito", "definitivamente no va a hacer dos viajes", "camioneta: mi máquina. Mudanza: proyectos de arquitectura".

De esta manera, un automóvil se hizo viral al transportar enorme cantidad de muebles en una autopista de México.