"Bien peruanizado": Venezolano se comporta como peruano y su familia lo 'cuadra'

En el Perú, muchos extranjeros llegan para realizar turismo, conocer las tradiciones y costumbres de cada región, pero también para encontrar nuevas oportunidades de vida. A través del video de @unflacopasao, un joven venezolano reveló que su familia se encontraba cansada de su comportamiento como peruano y él decidió callarlos con un huayno.

Venezolano ama el Perú

En el material audiovisual, de 15 segundos de duración en la famosa plataforma asiática de TikTok, se ve el preciso momento en que Víctor Alejandro, un joven venezolano, explicaba que tras vivir bastante tiempo en el Perú aprendió algunas jergas, quedó maravillado con la gastronomía y sus costumbres, por lo cual, en cada reunión familiar no dudaba en mostrarse orgulloso de lo aprendido.

Ante ello, sus familiares se mostraban incómodos hasta el punto de recalcarle que su nacionalidad era venezolana y no peruana, por lo cual debería de dejar ese comportamiento, pero él decidió dejarlos callados cantando y bailando un tema conocido de la cantante folclórica, Esvilda Ávila, "Es mejor olvidarte".

"Yo soy mío, mi vida es mía, mi cuerpo es mío", se lee en la breve descripción del clip que ha causado gran revuelo en las redes sociales, donde Víctor compartía su pasión por el Perú.

¿Qué dijeron los internautas en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir al joven por amar al Perú, así como valorar las distintas costumbres y tradiciones.

"Qué bonito ver a la gente que llega a querer a Perú", "qué bonito ver a la gente que llega a querer a Perú", "qué buena", "un huaynito con baile de salsa, buena chamo", "jajaja los huaynos nos gustan a todos", "me pasa igual, mi esposo se molesta porque me gusta mucho Perú", "ay, Dios mío, ¿cómo es posible este suceso?", "soy venezolano y amo mi país, pero tengo 6 años aquí en Lima, Perú y amo está cultura, su música y su comida. La mejor", "quería desayunar mi caldito de pollo y ahora tengo que ir por una cerveza", "me sorprende ver a tanto venezolano decir que ama nuestra patria y es bonito oírlo", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en redes sociales tras conocer la historia de un joven extranjero que decidió dejar callar a todos sus familiares por decirle que deje de comportarse como peruano.