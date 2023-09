"Billetera mata galán": Joven pide ver la cuenta bancaria a sus citas antes de salir con ellos

La joven Sofía Franklyn causó revuelo en las redes sociales al señalar que no desea perder el tiempo con sus citas y antes de fijar un día para salir con ellos, les pide ver su cuenta bancaria.

Son muchos jóvenes que buscan encontrar el amor a través de distintos medios, ya sea por aplicaciones de citas o por los hijos de las amigas de las mamás, y esperan que el chico sea "su príncipe azul", pero esta vez Sofía Franklyn sorprendió al pedir que su principal requisito sea 'tener su mismo nivel económico'.

En el material audiovisual, de solo 25 segundos de duración, se ve el preciso momento en que la joven de 31 años confiesa que uno de los principales y fundamentales requisitos que debe tener un chico que desee salir con ella en solo una cita debe ser que "tenga mucho dinero".

"No bromeo, a los tres últimos hombres con los que he salido les he pedido los datos de su cuenta bancaria en la primera cita. (...) Solo quiero salir con un tipo rico que tenga dinero", se escucha responder a la joven influencer estadounidense en su último podcast 'Sofia with an F'.