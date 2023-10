Boda con temática de Shrek la rompe en TikTok: ¡Si no me caso así no quiero nada!

Una de las elecciones más difíciles para las parejas que elijen contraer matrimonio es la temática de su boda. Algunos optan por un festejo elegante, otros optan por una celebración sencilla; pero, hay quienes se atreven a salir de lo convencional. Este fue el caso de una pareja que prefiere animarse por contratar a los personajes de Shrek para disfrutar de una divertida hora loca.

Los novios decidieron llevar la celebración de su unión a otro nivel y, fuera de caer en repetitivas temáticas de 'Hora Loca', decidieron invitar al mismísimo Shrek a tan especial evento. El agasajo por el enlace nupcial se volvió viral en TikTok, generando que más de uno desee una boda como esta.

En el video difundido en la plataforma china se puede ver que los personajes elegidos para acompañar a la feliz pareja fueron la 'Hada Madrina', 'Shrek' y 'Burro'. Al ritmo de la famosa canción "Yo Quiero un Héroe", los animadores invitaron a los asistentes a disfrutar del ritmo de la música en la pista de baile.

En un inicio, solo se presentó la malvada 'Hada' para empezar a animar al público. Sin embargo, a los minutos, se le unió el gran personaje verde en una particular aparición entre los invitados. Como no podía faltar, su amigo 'Burro' decidió acompañarlo en la divertida misión de hacer reír a los invitados.

El divertido video ha alcanzado más de 9 millones de reproducciones, 685 mil likes y cerca de 26 mil personas decidieron compartir el registro audiovisual del peculiar evento. Los usuarios de TikTok parecen haber disfrutado de las imágenes pues más de 50 mil cibernautas optaron por guardar el video.

Los comentarios no se dejaron esperar y cada uno de ellos expresó, con comicidad, sus opiniones sobre la celebración de la boda. Si bien muchos de ellos elogiaron el gran espectáculo, algunos resaltaron la presencia de algunas personas que parecían no estar disfrutando del evento en lo absoluto.

"Ok, pero la felicidad de la novia lo vale todo", "Diooooosssss... que padrisiiiimo y que aguados invitados", "yo esperando q griten "QUEEE BAILEEEN, QUE BAIILEEEN", "Por qué la gente no saltaaaaaaaa", "Si no tengo eso en mi boda no quiero nada", "Cuando sea mi boda no dire nada pero habrá señales", fueron algunos de los comentarios.