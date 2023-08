"Bótenlos a todos": Adulta mayor furiosa por la mala atención de personal de EsSalud

13/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales sorprendieron una vez más por el video compartido en la plataforma de TikTok donde se muestra la indignación de una mujer de avanzada edad por la mala atención que recibió en un establecimiento de EsSalud. Muchos seguidores de la cuenta de la plataforma china la apoyaron.

Mujer molesta con Conadis

En el material audiovisual, de 22 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven reportera buscaba conocer en qué especialidades se atendías las personas del Hospital II Lima Norte "Luis Negreiros Vega", pero no imaginaba conocer la sorpresiva respuesta de una adulta mayor.

La señora se encontraba molesta por la lentitud con la que era atendida por el personal del establecimiento de salud y señaló que solo buscaba que Conadis le permita acceder a un documento lo más pronto posible y así poder iniciar otro trámite.

"Vine para Conadis, pero son unos hijos de p...", se escucha decir furiosa a la mujer de avanzada ante las cámaras de un programa periodístico local. Luego, no dudó en señalar que el hospital estaba demorando con su solicitud y cuando fue consultada sobre qué esperaba del establecimiento de salud dijo que "los botaran a todos".

¿Cómo reaccionaron los internautas en redes sociales?

Como era de esperarse, el video que lleva como descripción: "Totalmente indignada esta madre de familia ante tanta burocracia", se volvió tendencia rápidamente y generó alrededor de un millón de reproducciones y 800 mil reacciones. Además, obtuvo miles de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse identificadas con la actitud de la señora.

Viral en TikTok

"Es mejor la atención del SIS aunque no lo crean", "es la verdad, el SIS y EsSalud son un dolor de cabeza", "claramente puede ser la abuelita de todos jajaja", "es un verdadero desastre EsSalud", "esa señora me representa, EsSalud es un desmadre", "siempre el servicio ha sido así", "la señora solo dijo lo que pensaba", "el sentir de todos", "quién no ha pasado algo similar", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó revuelo en las redes sociales y fue compartido en otras plataformas como Facebook y Twitter tras ver cómo una mujer usaba palabras coloquiales por su indignación tras considerar que recibió una mala atención en un establecimiento de EsSalud cuando trataba de conseguir un documento en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).