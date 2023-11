¡Bravo! Niña supera su miedo a las agujas y usuarios reaccionan: "La más valiente del mundo"

15/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En la infancia es la etapa donde la mayor cantidad de fobias empiezan a acentuarse en la vida de la mayoría de personas. Solo con la experiencia y la valentía de superarlas con el paso de los años, hace que se reviertan ciertos miedos primerizos y transformarlos en fortalezas. Esta vez, una niña se hizo tendencia por dejar de tenerle pavor a las agujas.

"Reto infantil superado"

El clip viral le pertenece a la cuenta @isragardel y nos presenta el singular caso de una menor de edad que le aterraba sacarse pruebas de sangre.

Al ser pequeños, las primeras experiencias suelen ser las que más marcan la vida de una persona y solo el acompañamiento de la familia y un terapeuta pueden lograr grandes avances sobre esa fobia.

La protagonista de este corto es una pequeña que un día fue a tomarse pruebas de sangre a un establecimiento de salud, y por lo que mencionó al principio se puede deducir que antes ha tenido ciertos problemas a la hora de querer realizarse esta acción de laboratorio de rutina.

Los profesionales de la salud, muchas veces, tienen que soportar los lloriqueos, patadas, gritos, entre otras reacciones de los pequeñines con esta actitud muy normal en esa etapa de su vida. El sentir dolor, por primera vez, de manera física les aturde, y al parecer, no hay ni palabras de mamá, papá o cuidador que pueda dejar que sienta lo que vive.

Sin embargo, esta niña luego de varias experiencias tristes, se armó de valor y decidió hacerle frente a su mayor temor, ante una nueva toma de muestra.

"Esta vez voy a superar mis mieditos", dijo a su enfermera mientras esta preparaba su brazo para el 'hincón'.

Seguidamente, al sentir que la aguja va ingresando en su piel no grita, como en otras ocasiones, y solo atina a apretujar un poco los ojos aguantando el efecto.

Finalmente, la profesional concluyó con su trabajo: saca el tubo con la sangre necesaria para su procedimiento en laboratorio y le coloca el algodón con esparadrapo para evitar una hemorragia.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este video de cuarenta y tres segundos llamó poderosamente la atención de muchos padres de familia, niños y jóvenes que han vivido algo similar.Hasta el momento, el metraje cuenta con 51.7 mil me encantas, 478 comentarios y 2 485 guardados.

Los cibernautas no dejaron de señalar lo valiente que fue la pequeña ante esta situación muy terrorífica para las personas de su edad: "No la conozco y hasta aquí sentí el orgullo", "es la más valiente del mundo, felicidades", "los pacientes que todos queremos", "me siento orgullosa de ella".

De esta manera, los cibernautas aplaudieron la actitud de una niña para superar su miedo a las agujas mientras se saca pruebas de laboratorio.