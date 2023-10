Bus con TV en su interior genera sensación en TikTok y usuarios reaccionan: "¿Se paga pasaje o se baila?"

05/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La creatividad del emprendedor peruano no tiene límites. Ese fue el caso de un bus que se volvió sensación en TikTok al tener en su interior un TV para el deleite de sus pasajeros.

"Esa modernidad no la tiene ni España"

El clip viral titulado: "Imagínate vivir en Suiza y perderte esto" le pertenece a la cuenta @pitucadebarrio_1 y nos muestra el caso poco usual de un cúster de transporte público con 'tele' incluida.

Viajar en transporte público, en el contexto en el que nos encontramos, puede llegar a ser una experiencia, en algunos casos, nada alentador. Normalmente se está apretujado con la cantidad de gente 'en horas punta', exposición al robo de las pertenencias, entre otras acciones, las cuales hacen que pasar 'minutos dentro de una unidad' puedan parecer interminables.

Sin embargo, no todo se encuentra perdido. Un emprendedor que tiene una cúster para trabajar no tuvo mejor idea que incorporar un televisor HD dentro de su carro para así entretener a sus pasajeros mientras se trasladen a sus destinos.

Un usuario de la plataforma china no desaprovechó la inusual situación que vivió en una unidad a la que subió y la compartió con sus seguidores. Este material audiovisual, muestra la atención de los pasajeros "a un concierto" que se estaba transmitiendo, en ese momento a través de las pantallas.

La concentración era tal que se vivió un ambiente de mucha calma y relajo en esas horas de la mañana que muchos cibernautas no dejaron de apuntar en sus comentarios.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este video no tardó en difundirse y viralizarse en la plataforma china. Hasta el momento cuenta con 1564 mil me encantas, 5 843 comentarios y 11.3 mil guardados.

Las reacciones no dejaron de bromear y satirizar lo acontecido: "Los pasajeros no saben si pagar pasaje o bailar?", "ni en aviones de primera clase", "hasta me iría al último paradero", "con una tv de esas, haces todo el recorrido con el conductor", "esa modernidad no la tiene ni España", "la flaca viendo concentrada", "no me importa si me paso de mi paradero, pero llego bailando", "ayayayay cómo debe ser... así sí se paga con gusto, doble pasaje", "lo que nos perdemos por estar en Europa", "los autobuses que le gustan a mi amiga con la salsita".

De esta manera, un bus de transporte público, que tenía un TV dentro, se volvió sensación rápidamente en TikTok. Los cibernautas llenaron de elogios y bromearon esta forma de trabajar del chofer emprendedor.