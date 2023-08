"Buscando nuevas oportunidades": Policía peruana sorprende con su nuevo trabajo en EE. UU.

08/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchos jóvenes buscan nuevas oportunidades de vida en el extranjero por distintas circunstancias, dejando así de lado las profesiones que lograron obtener en el Perú, tal como el caso de una mujer, que a través de su cuenta de TikTok (@j_aria), decidió compartir con sus seguidores cómo tuvo que dejar su profesión de policía al mudarse a Estados Unidos.

Nueva oportunidad de vida

En el material audiovisual, de 16 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven peruana cuenta que viajó por una mejor oportunidad de vida en Estados Unidos. A pesar de que en el Perú se había esforzado para poder graduarse como Policía Nacional (PNP) y trabajar como agente de tránsito, no estaba muy satisfecha con los resultados.

La joven señaló que fue la mejor decisión que pudo tomar para poder encontrar una nueva forma de apoyar a su familia con los gastos económicos y que a pesar de que al llegar al extranjero tuvo algunos percances, ahora logró adaptarse a su nueva vida.

"Cuando empiezas a sentirse como en casa en un el nuevo país al que te mudaste. Feliz", se lee en la breve descripción del video que ha obtenido miles de interacciones en la plataforma china.

En las imágenes que comparte en el clip, se le ve luciendo su uniforme de la PNP y luego lo que usa actualmente en su nuevo trabajo: comida rápida en una tienda de McDonald's.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir a la joven por no darse por vencida y que a pesar de los obstáculos salió adelante en tierras extranjeras, alejada de sus seres queridos.

Video con 28 mil vistas

"Diez años en la PNP siendo Dinoes, me aventuré hace 7 meses a este país y gracias a Dios me va bien. Solo, pero trabajando duro. Este país no es para todos", "¿tan mal te fue como policía en el Perú?", "estoy haciendo lo mismo", "aquí se gana super bien, pero también se gasta. Yo vivo en New York y todo es caro. Más aún yo trabajo y estudio, así que a pensarlo bien", "fuerzas para todos en el extranjero", "es una señal creo", "la mejor decisión que pudiste tomar sobre tu futuro éxitos por allá", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip donde se conoce la historia de vida de una joven policía peruana que decidió buscar nuevas oportunidades en Estados Unidos, causó gran revuelo en redes sociales, por lo cual fue compartido en otras plataformas como Facebook y Twitter.