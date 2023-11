Cajera de farmacia causó revuelo en TikTok al entender pedido en inglés: "Una reina bilingüe"

08/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los videos de retos en la calle son de los contenidos más vistos y solicitados por los usuarios. Esta vez un joven profesor de inglés decidió poner a prueba a una cajera de farmacia haciéndole el pedido de un producto en inglés.

"¿Lo entendió?"

El clip viral titulado: "Le hablo en inglés a cajera de farmacias similares" le pertenece a la cuenta @mauriciolopezrodriguezmx y muestra la singular forma de pedir una venda a una cajera de farmacia.

Un joven de Ciudad de México (CDMX) registró uno de sus retos que realizó en un establecimiento de ventas de productos farmacéuticos. En esta ocasión, una señorita fue quien lo atendió.

El hombre le consultó por unas vendas (en idioma inglés). Ella que se encontraba en esos momentos viendo el teléfono celular, dejó lo que estaba haciendo y entendió lo que le había solicitado el cliente: "¿Vendas?", le contestó.

Le mostró un paquete de este producto, pero el hombre insistió en que quería uno de ajuste más pequeño. Por lo que la chica, al entenderlo decidió buscar otro.

La parte más curiosa fue que luego del breve cuestionario, el muchacho decidió hablar en español, preguntándole: "¿Cuánto cuesta?". Este detalle no pasó desapercibido por los cibernautas, quienes dieron sus comentarios más ocurrentes.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este video de veinticinco segundos, llamó poderosamente la atención de los internautas al ver la forma de entender de una jovencita encargada de la caja de una farmacia, por lo que hasta el momento cuenta con 130.7 mil me encantas, 1 425 comentarios y 5 248 guardados.

Las opiniones de los usuarios de TikTok fueron de los más ocurrentes: "En mi turno no, mi ciela", "el vato quedó ", "ningún afternoon, ni ningún hello", "te quisiste lucir", "la cajera: aquí tú hablas español", "con mi O*** E*****, no mi ciela", "una reina bilingüe", "al final se le acabó el inglés. ¿Cuánto cuestan?", "con mi D******, no mi ciela", "así en todo Texas", "la cajera: anything else, el bilingüe: ah ok, ¿cuánto cuesta?", "¿Cuánto cuesta? La vendedora: no que no hablabas español", "es claro que te iba a entender, ellas entienden las recetas de los doctores".

También hubo comentarios más centrados: "No lo habla, pero sí lo entiende", "no entiendo cómo te siguen el juego, creo que se llama amabilidad", "el personal bien capacitado, felicidades", "así más de la mitad de los mexicanos, no hablan pero sí entienden, en las escuelas los entrenan para traducir".

De esta manera, una cajera de farmacia se hizo viral al entender a la perfección el pedido de un cliente que la quiso a poner a prueba con el inglés.