Camión sorprende al llevar troncos y un automóvil en su tolva: "Ingenioso y peligroso"

28/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los casos insólitos son de los contenidos más llamativos de TikTok. Es así como, un camión se volvió viral al llevar troncos y un automóvil en su tolva.

"Insólito"

El clip viral titulado: "Perú y sus cosas" le pertenece a la cuenta @hersito1579 y nos muestra a una unidad de carga pesada transportando cosas que podría poner en peligro al chofer y quienes van dentro de este camión.

El transporte de cargamento es uno de los más demandados en la ciudad, ya que abastece a grandes cadenas de tiendas o negocios de gran impacto en la ciudadanía.

Sin embargo, ello no significa que se deba de faltar a algunas especificaciones como la cantidad de peso adecuado al momento del traslado y otros protocolos específicos que aseguran la seguridad de quien maneja dicha unidad.

No obstante, un conductor de automóvil reparó algo inusual que le llamó la atención: un camión fue visto llevando troncos y un automóvil sobre su tolva, generando una gran duda en quien grabó el corto.

No es ajeno los reportes de accidentes surgidos por el excesivo peso o altura de carga, ya que rebasan la medida de los puentes. En ese sentido, las interrogantes sobre este tema en particular asaltaron la curiosidad de los cibernautas.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, este corto de veinticuatro segundos, no tardó en captar la atención de los cibernautas, ya que hasta el momento tiene 29.9 mil reproducciones, 419 me encantas y decenas de reacciones.

Los comentarios de los cibernautas no dejaron de señalar lo peligroso que puede ser que el chofer del camión no haya previsto esos detalles al momento de comenzar su travesía hacia el sur de la ciudad: "Nadie se da cuenta que el cobertor de la camioneta está a punto de perderse", "suave con los puentes", "camiones por la izquierda, cuando la policía empezará a fiscalizar eso, todavía con carga peligrosa", "y va por el carril rápido", "un mal cálculo en los ajustes de ese vehículo puede ocasionar un gran accidente y puede cobrar vidas inocentes, una irresponsabilidad", "¿le avisaste que el cobertor salió volando? O está a punto de caerse es porque no lo aseguró bien".

De esta manera, los internautas dieron su parecer frente a la decisión de un chofer de un camión de carga pesada, que no midió el peligro y se aventuró a llevar troncos y un automóvil en su tolva.