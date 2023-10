¡Cansada el príncipe azul! Mujer se casa consigo misma y gasta alrededor de 5 mil dólares

Las redes sociales nos vuelven a sorprender al conocer el caso de una mujer de 39 años que se cansó de esperar a su "príncipe azul" y decidió casarse con ella misma sin importarle gastar alrededor de 5 mil dólares para tener una boda de ensueño.

Muchas mujeres esperan que su matrimonio sea para siempre y más con el hombre que consideran que es el "amor de sus vidas", pero este no es el caso, ya que Andria Johnson decidió terminar con su esposo y comenzar una nueva vida, mejorando primero su autoestima.

Andria contó en un medio de comunicación de su localidad, que después de una propuesta de matrimonio el día de San Valentín, viajó de Hanover, Maryland, a Tulum, México, para poder contraer matrimonio con ella misma. Durante la ceremonia, leyó en voz alta los votos antes de colocarse un anillo de gran valor.

"El primero de mayo de 2023 en Tulúm, México, me voy a casar. Estoy soltera y no, esto no se trata de que conocí a la persona de mis sueños y correré a México para casarme, en realidad me casaré conmigo misma. Es una ceremonia de sologamia y básicamente esta soy yo dedicándome a mí misma por el resto de mi vida", expresó la joven ante las cámaras de 'MediaDrumWorld'.