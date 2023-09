Casa pintada con logos de Louis Vuitton se vuelve viral en redes: "Cuando sea rica no diré nada..."

19/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y sorprendentes, como el compartido por la cuenta de @yecatz, en la famosa plataforma de TikTok, donde una casa causó revuelo al ser pintada con logos similares al de la marca 'Louis Vuitton'.

En el material audiovisual, de solo cinco segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven identificada como Yecatz conducía por las calles de México y quedó en shock al ver una vivienda con un estilo muy peculiar y fuera de lo común: ¡con la marca francesa más popular!

¿La casa de tus sueños?

Al norte del país, en el Ejido Francisco Villa, en Tijuana, Baja California, una vivienda llamó la atención por tener un zaguán color durazno, barrotes blancos, techo gris y el sello de Louis Vuitton en toda la pared, una marca de lujo, por lo cual los internautas no dudaron en tener los más divertidos comentarios.

En los exteriores de la casa, se encuentran unos medianos cactus que sirven como decorativo y dan estilo a la 'Tijuana Hills', nombre de la casa dado por los usuarios.

El clip se viralizó y obtuvo alrededor de 564 mil reproducciones, más de 33 mil 'me gusta' y miles de interacciones en la famosa plataforma china.

¿Qué dijeron los usuarios en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que tomaron con buen humor la escena y no dudaron en bromear, señalando que a ellos también les gustaría pintar sus viviendas con las marcas que más les gusta y aplaudieron su creatividad.

Viral en TikTok

"La casa del Lic. Valeriano", "ni Louis Vuitton se atrevió a tanto", "a mí no me engañan, ahí vive Sol León", "¿Mojo dojo casa house?", "cuando sea arquitecta no diré nada", "la mansión de mis sueños en la ciudad de mis sueños", "la mansión de mis sueños en la ciudad de mis sueños", "cuando sea rica no diré nada, pero habrá señales", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales y fue compartido por otras plataformas como Facebook y X (antes Twitter) al ver cómo una familia llamó la atención de su vecindario al pintar su casa con logos similares al de Louis Vuitton.