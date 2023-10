¿Celebrarías un gol de Messi? Hinchas peruanos sorprenden con sus respuestas antes del partido contra Argentina

17/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos sorprenden nuevamente con un video insólito donde muchos hinchas peruanos no dudaron en opinar si celebrarían y gritarían un gol de Lionel Messi en el partido que jugará este martes 17 de octubre, a las 9 p.m., en el Estadio Nacional, por la cuarta fecha de las Eliminatorias 2026.

Muchas personas lamentan el terrible resultado del partido entre Perú y Chile y no dudaron en pedir que el director técnico Juan Reynoso renuncie inmediatamente "si deseaban llegar a campeonar".

¿Celebrarían gol de Argentina?

En el material audiovisual, de solo 46 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un tiktoker decide recorrer las calles de Lima y averiguar qué piensan los peruanos sobre el partido que enfrentará la 'Blanquirroja' y el desempeño que mostraron hasta la fecha del torneo deportivo.

"¿Los peruanos celebrarían un gol de Messi?", es la pregunta que ha causado gran conmoción y debate, en la famosa plataforma china, al ser compartida por la cuenta de @pasefiltrado.pe.

Al inicio de la escena, un joven que luce la camiseta de la 'Bicolor' y no duda en señalar que no gritaría un gol del jugador estrella de la selección Argentina, porque ama a nuestro país.

¿Traidores de la Selección?

Sin embargo, con el pasar de los minutos, se ve a otro chico, pero luciendo la camiseta albiceleste y afirma que es peruano, pero sí celebraría el triunfo argentino al estar molesto por la estrategia que viene empleando la Selección peruana.

"Con todo el alma lo voy a celebrar", expresó uno de ellos, dejando sorprendido al entrevistador y a más de uno de sus seguidores. Además, algunas mujeres lucían la camiseta de Inter Miami CF, donde juega actualmente 'el 10' de Argentina.

¿Qué dijeron los seguidores en las redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse indignados por ver que algunos peruanos no dudarían en alentar al equipo rival de la Selección, calificándolos de "traidores".

"Lo de la mejor hinchada del mundo era puro humo", "soy de Messi de corazón, pero jamás contra mi selección... no lo gritaría", "el de naranja es el verdadero hincha", "juegue o no juegue Messi, espero que con la goleada lo saquen a Reynoso", "este es el futuro del Perú", "par de traidores", "el de naranja me representa", "espero que sea por la cólera que le tenemos a Reynoso", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran debate y polémica al conocer la opinión de hinchas peruanos al ser consultados sobre si gritarían un gol de Lionel Messi en el partido contra Perú, por las Eliminatorias 2026.