¡Chechito causa sensación! Alumnos bailan al ritmo de los temas del cantante de chicha y las redes explotan

En redes sociales, podemos encontrar una gran cantidad de contenido. En esta ocasión, un grupo de alumnos llamó la atención de los usuarios al bailar al ritmo de los populares temas del cantante Chechito.

Sergio Romero, mejor conocido como Chechito sigue causando sensación. Esta vez, su música llegó hasta un colegio de Lima donde un grupo de alumnos aprovecharon su recreo para tomar un parlante y poner los temas más conocidos del cantante de chicha.

En el material audiovisual de 26 segundos de duración se observa a un alumno, quien con un gorro blanco y lentes negros simula ser Chechito. A ello, le agrega una escoba que usa como micrófono.

En seguida, una de sus compañeras toma un enorme parlante, le sube el volumen y bailan muy emocionados, mientras que sus demás compañeros no pueden evitar las risas y se animan a grabar el divertido momento que quedará para el recuerdo.

El video titulado 'X: No creo que haya un Chechito en tu salón Y: El Chechito de mi salón', se volvió inmediatamente viral logrando más de 67 mil 'me gusta', alrededor de 2300 comentarios y un total de 990 mil reproducciones en la plataforma de TikTok.

Como era de esperarse, los usuarios no dudaron en reaccionar al video viral, dejando nostálgicos y divertidos comentarios debido a que muchos recordaron con cariño su etapa escolar, mientras que otros bromeaban con el alumno y el parecido al popular cantante de cumbia Chechito.

"¿Y las bombas? No es Chechito sin bombas", "Ojalá el tiempo pueda congelarse y se queden en esa etapa, créanme que es la más linda", "Quisiera volver al colegio", "La etapa del colegio es la mejor", "Extraño el cole", "Yo soy Chechito", "Las locuras del cole", "Disfruten, chicos. Bendiciones", "Chechito está en todas partes", "¿Y donde está el profe?", "Quisiera volver a la secundaria", "Disfruten su etapa escolar", "Chechito es famoso", "La fiebre de Chechito", "En todos lados se le escucha a Chechito", "Chechito famoso", "Los fieles seguidores de Chechito", "Una sensación Chechito", "Sin granada no hay like", "Chechito y los pasos prohibidos", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en el video viral.