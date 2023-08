"Chí, mi amor": Joven pasa incómodo momento al enviar tierno mensaje de voz a su novia en plena clase

30/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y sorprendentes, donde los jóvenes son los protagonistas al momento de mostrar cuánto aman a sus parejas, sin embargo, esta vez, un chico vivió un bochornoso incidente en clase al tratar de responder el celular de su novia.

"Chí, mi amor"

El material audiovisual compartido por la cuenta de @30dia5, en la famosa plataforma asiática de TikTok, se ve el preciso momento en que se muestra una sala de videollamada online donde un profesor está dando su clase a sus estudiantes, pero uno de ellos sorprendió a todos al activar, por error, su micrófono y comenzar a dedicarle un mensaje a su novia.

Con voz tierna, el joven comienza a explicarle a su enamorada que no pudo responderle a tiempo el celular y que lo perdonara, sin saber que todos estaban escuchándolo y su profesor no podía evitar reírse por la curiosa escena.

"Mi amorcito preciosa estoy en clase mi amor, 'chi'?, ahorita te llamo mi amor, ahorita que termine la clase te llamo, 'chi'?", se escucha decir al joven en el clip, que ha causado miles de interacciones en la plataforma china.

¿Error del software?

Al no poder retener la risa, el docente le explica al joven que su audio estaba saliendo al aire y que "se está entremezclando", a lo que el chico reacciona rápidamente y pide disculpas por la interrupción, pero trató de negar toda la situación y no quedar como el "último romántico" por su forma de hablar tan tierna a la "mujer de su vida".

La excusa que puso el chico por cómo hablaba a su novia fue que todo se trataría de un error de software de la página, logrando que el docente entienda la situación y señalar que "felizmente no dijo nada inapropiado" y que solo sería un incidente a recordar amenamente por todos en clase.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y en señalar que les gustaría tener una pareja que les hable así de tierno.

"Ta' fuerte el amarre", "quién no desearía tener un hombre que le hable así", "la cara del profe", "silencio a la novia y activo el audio de su clase", "quiero audios así", "si no es así, no quiero nada", "con tus amigos todo un macho alfa", "eso pasa cuando estudias virtual", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó la sorpresa de muchos y obtuvo alrededor de 23 mil 'me gusta', tras ver cómo un joven le hablaba tiernamente a su pareja por el celular sin saber que su micrófono estaba activo en plena clase online.