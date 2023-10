Chileno prueba dulce peruano por primera vez y da despectivo comentario: "No es para exportar"

En redes sociales encontramos los casos más sorprendentes y peculiares, como el compartido en la plataforma asiática de TikTok, donde un joven chileno generó opiniones divididas tras su insólita reacción al probar una galleta bañada en chocolate de Doña Pepa y señalar que "no era un producto como para exportar".

Muchos extranjeros llegan al Perú en busca de nuevas oportunidades de vida, así como recorrer los lugares más turísticos del país para conocer sus tradiciones, costumbres y en especial, su gastronomía.

En el material audiovisual, de siete minutos y 20 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven peruana, identificada como Yhelena Melgar, se encuentra reunida con algunos amigos de nacionalidad chilena para hacerles probar una serie de dulces peruanos que puedan dejarlos deslumbrados.

Cuando llega el momento de hacerles probar una galleta bañada en chocolate como el turrón de Doña Pepa, uno de sus amigos realiza un gesto de desaprobación con su mano, generando el debate en su cuenta.

"Está bueno, pero no tiene un sabor único (...) no es un producto para exportar", se escucha decir al chileno en el clip, que generó miles de interacciones y alrededor de un millón de reproducciones, en la famosa plataforma china.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tratar de defender al joven, señalando que quizás no estaba acostumbrado a probar productos tan dulces y por ello tuvo esa peculiar reacción.

"Creo que no está acostumbrado a los buenos dulces de chocolate, por eso se les hace raro", "saboreen bien amigos, son realmente muy sabrosos esos dulces", "no saben lo que están comiendo, son una delicia esos chocolates", "me encantan esos dulces, son lo mejor", "el chocolate chileno es bitter y el peruano es de leche", "no lo ataquen, hay gustos peculiares", "se respeta la opinión, bueno o malo", "al menos tenemos más dulces deliciosos", "no vale picarse", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.