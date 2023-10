Christian Meier se emociona por la sorpresa de un pequeño fan en Huancayo: "Te cuidas"

02/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El cantante y actor peruano, Christian Meier se encontraba en Huancayo como parte de su gira "He vuelto a casa" cuando fue interceptado por un pequeño niño que le demostró todo su cariño y por qué se consideraba su fan.

A través de su cuenta de TikTok, el artista compartió un video de un minuto y siete segundos de duración, donde se ve el preciso momento en que un niño se acerca a él para cantarle uno de sus temas favoritos, ocasionando que Meier se muestre muy conmovido por esta tierna acción.

Pequeño fan canta para Meier

El menor, identificado como Antonio, estaba muy emocionado por tener la oportunidad de conocer a su cantante favorito y no dudó en cantarle simulando tener una guitarra en la mano: "Solo tú. Puedes ser al mismo tiempo norte y sur. Solo tú. Como debe ser. Si eres fruta en la mañana. Si eres sal en mi caviar. Me gustas como antes, me gustas como antes".

Christian Meier se mostró conmovido y le señaló "que le robó su corazón" por su ternura y aprovechó en darle un fuerte abrazo y dedicarle hermosas palabras antes de despedirse para seguir con sus otras actividades como parte de su gira musical.

"Me voy a acordar de ti cuando cante esa canción", dijo el cantante peruano a su pequeño fan, tras quedar sorprendido que alguien de su edad sepa de sus canciones.

Al finalizar el clip, el pequeño le indicó que se cuidara y que esperaba poder volver a verlo en una presentación: "Tú también te cuidas".

¿Cómo reaccionaron sus seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que aplaudieron la tierna acción del artista por no desairar al pequeño. Otros usuarios señalaron que les gustaría estar en el lugar del niño por ser fan de Meier.

Viral en TikTok

"Yo quiero ser ese niño muero por un abrazo tuyo", "el cincuentón más churro de todo el Perú", "grande Christian, humildad ante todo, lo máximo", "lindo el pequeñito", "la humildad dice mucho de una persona", "tú también cuídate", "qué chévere Christian, no cambies", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo el actor y cantante peruano se mostraba muy conmovido por la sorpresa que le tenía un pequeño fan en Huancayo, donde realizó un concierto.