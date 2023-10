Ciudadanos forman 'fila india' para cruzar pista con aguacero: "El que se cae pierde"

11/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok se puede encontrar todo tipo de contenido como tutoriales, consultas al paso y también casos insólitos de la vida real. Esa fue una peculiar situación que fue grabada por un usuario donde se ve a un grupo de ciudadanos hacer una 'fila india' para poder cruzar una pista con aguacero.

"Hagamos la cola para cruzar"

El clip viral titulado: "Qué cosa" le pertenece a la cuenta @lilitulipanazul y nos muestra, el preciso instante, en que unas personas ingeniosas le dan solución a un problema de lluvia, que se había estancado en una calle de la ciudad.

Ante las dificultades, el peruano siempre busca soluciones de todo tipo y su creatividad es innegable. Es así como, el aguacero de una calle de la capital no fue impedimento para que un grupo de personas que salía a trabajar, estudiar o a realizar cualquier actividad pueda cruzar una calle con agua empozada.

Un usuario no tuvo mejor idea que registrar el incidente en la zona de 'Caja de agua'. En las imágenes que logró captar, se visualiza a una cola de personas de ambos sexos y, de todas las edades, formar una 'fila india' y pasar por el sardinel, con tal de no mojarse y mancharse las zapatillas.

Lo más curiosa de la escena fue cuando una joven cruza con su mascota en brazos, cuidando en todo momento de ella, para así evitar algún tipo de accidente.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el video no tardó en hacerse tendencia en TikTok, ya que hasta el momento cuenta con 10.7 mil me encantas, 667 comentarios y 483 guardados.

Las reacciones al viral no dejaron de señalar la forma curiosa de cruzar el 'aguacero' en horas de la mañana: "El que se cae pierde", "linda como agarra a su perrito", "cuándo no el peruano aprovechando el mal tiempo para hacer sus TikTok y causarnos risa, los peruanos somos ingeniosos", "mi linda Lima, Perú amado... nosotros somos otro level", "¡qué divertido solo en Lima-Perú vemos esto!", "me encanta cuando llueve en Lima y los limeños hacen cosas así".

Otros comentarios, criticaron su acción porque habían otras formas de solucionar el inconveniente: "¿Por qué pasan por ahí? Tienen toda la vereda de atrás", "¡qué escándalo como si lloviera a cántaros!", "los que no saben de la verdadera lluvia".

De esta manera, se hizo tendencia en la plataforma asiática el video de una usuaria donde un grupo de ciudadanos cruzaba la pista a modo de 'fila india' sobre un sardinel para evitar mojarse la ropa y las zapatillas.