"Comiendo con estilo": Emprendedora causa sensación en TikTok al vender huevitos de codorniz 'al anticucho'

14/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La creatividad peruana no tiene límites y, más aún, si de innovar en la comida se trata. Ese es el caso de una emprendedora que no tuvo mejor idea que vender huevitos de codorniz 'al anticucho'.

"Próximamente en Central"

El clip viral: "Cuando creíste haberlo comido todo, sale esto en el Mercado Central de Lima" le pertenece a la cuenta @ramonsalcedo178 y nos muestra la curiosa forma de preparar unos clásicos huevitos de codorniz.

Sin lugar a dudas, el arte culinario es la especialidad de muchos peruanos que se transmite de generación en generación en las casas y, luego, si se quiere hacer de este una forma de negocio y exponerlo a la clientela es una buena forma de expandir su sapiencia en la preparación adecuada de ingredientes.

Es así como, la imaginación de los emprendedores que día a día se reinventan para salir adelante desde el lugar en el que se encuentren: un local determinado, un negocio online o las tradicionales 'carretillas', cada día buscan sorprender más a sus comensales.

En esta ocasión una ambulante del Mercado Central de Lima se vio inspirada, al parecer en los potajes presentados en restaurantes de gran renombre de nuestro país, y quiso darle ese 'toque' único y especial a los ya conocidos "huevitos de codorniz" y les agregó un preparado y presentación diferentes.

En el corto de 32 segundos de duración se puede observar a un joven esperando su pedido y para ello filma a la vendedora rompiendo una unidad de ese producto crudo y depositándolo en un 'molde de anticucho', combinándolo con huevos que se encuentran cocidos. Asimismo, se le observa a la mujer agregándole una receta hecha a base de hojas de una hierba y atún.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el material audiovisual se difundió rápidamente en las redes sociales acaparando la atención de curiosos cibernautas. Hasta el momento, cuenta con 7 959 me encantas, 366 comentarios y 614 guardados.

Las respuestas al viral no se hicieron esperar y resaltaron en todo momento la forma creativa de hacer negocios de un ciudadano: "el ingenio peruano no tiene límites", "la creatividad en su máxima expresión, qué Central, no nada", "nueva presentación de los huevitos de codorniz, qué innovador", "eso es cocina gourmet".

De esta manera, una emprendedora se hizo viral en TikTok al presentar de manera ingeniosa los tradicionales huevitos de codorniz, pero 'al anticucho'. Los usuarios no dudaron en comparar su producto con los ofrecidos en el 'Central'.