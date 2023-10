"Como buen hincha": Peruano en Chile deja su trabajo para ir a ver a la Selección

En redes sociales encontramos los casos más sorprendentes e insólitos, como el compartido en TikTok, donde un hombre que vive desde hace 13 años, en Chile, no dudó en pedir permiso en su trabajo para ir a recibir a la Selección comandada por Reynoso.

La Blanquirroja se encuentra en el país sureño para enfrentarse a la selección chilena en un partido por las Eliminatorias 2026 y muchos hinchas peruanos aprovecharon la oportunidad para ir a recibirlos al aeropuerto y al hotel donde estarán concentrados.

En el material audiovisual, de solo 40 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre revela a la cámara la gran pasión que siente por la Bicolor y todo lo que está dispuesto a hacer para poder ver de cerca a los jugadores que se enfrentarán a Chile este 12 de octubre.

Al ver a otro grupo de hinchas peruanos, el hombre, que vive desde hace 13 años en el país sureño, fue corriendo donde su jefe para pedirle permiso de ir a saludarlos e ir con ellos a alentar a la selección, sin importarle que le puedan descontar el día.

"Justo como vi que estaban todos los peruanos aquí, le dije a mi jefe que, aunque sea me deje saludar a mis paisanos. (...) Si me quieren cortar, córtenme si quieren, pero a mi selección no la dejo por nada del mundo", se escucha decir al joven en el clip, que logró miles de interacciones y alrededor de 6 mil reproducciones, en la famosa plataforma china.