"¿Cómo es posible este suceso?": Hombre construye un corral para sus gallinas en la berma

En redes sociales encontramos los casos más insólitos, enternecedores, virales hasta los más sorprendentes que muestran las peculiares acciones de los peruanos. Es así como un video compartido por la cuenta de Lucero Gómez, en la famosa plataforma de TikTok, muestra cómo un hombre decidió construir un corral para el cuidado de sus animalitos.

Gallinas en la berma

En el material audiovisual, de solo nueve segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven camina por las calles de su vecindario y se percata de la presencia de unos animales en la berma de su vecino. ¿Qué pasó?

Al parecer, su vecino decidió aprovechar el espacio frente a su vivienda para construir un corral donde puedan estar sus dos gallinas de color negro, y así puedan caminar tranquilamente de un lugar a otro y ser alimentadas. Quizás la acción se debió a que en su casa no había espacio suficiente para su cuidado.

Recibe críticas

El corral estaba armado con algunas rejillas de metal y dentro tenía un plato de comida y agua para que puedan estar bien cuidadas. Sin embargo, algunos internautas criticaron la acción del hombre porque otros animales como los perros podrían atacarlas al estar al descubierto.

"Dios mío, cómo es posible este suceso", se lee en la breve descripción del clip, que ha logrado miles de interacciones en la famosa plataforma china.

¿Qué dijeron los usuarios en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que tomaron con buen humor la escena, mientras que otros se mostraron en contra de cuidar a las gallinas al aire libre porque podría provocar un accidente o causar algunas enfermedades si no se mantiene limpio su corral.

"No me den ideas por favor", "lo peligroso sería que se las roben", "la seguridad de ese barrio es impresionante", "pensé que era Google Maps", "en mi barrio esas gallinitas ya fueran caldo", "mente de tiburón", "ahora que está tan caro el huevo, además abonan la jardinería", "mientras lo limpie no le veo lo malo", "un perro callejero es capaz de mecharse con la reja por esos pollos", "solo puedo decir, que la seguridad de ese barrio es impresionante", "¿y el sol y la lluvia?", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo y fue compartido en otras plataformas como Facebook y Twitter tras ver cómo un vecino decidió construir un corral en la berma para el cuidado de sus dos gallinas.