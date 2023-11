"¿Cómo es posible este suceso?": Hombre sorprende al llevar un toro en su moto

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y que incluso abren el debate, como el de un hombre que tuvo la peculiar idea de llevar a su toro en su moto lineal, dejando boquiabiertos a los demás transeúntes y conductores.

En TikTok se viralizan los videos más inusuales, donde muchos deciden mostrar sus distintas anécdotas y experiencias de vida, logrando ganar gran popularidad a nivel internacional.

En el material audiovisual, de solo 12 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un conductor realiza su viaje de forma tranquila y apacible hasta que, de pronto, se percata de una escena que lo dejó asombrado, por lo cual decidió grabarlo y compartirlo con sus seguidores.

En la escena se ve cómo un hombre se ve emocionado al viajar al lado de su toro blanco, de raza bovina oriunda de África, pero que parece algo desnutrida, que preocupó a los internautas y por el peligro que corrían ambos por un posible accidente.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena, mientras que otros se preguntaban cómo el hombre logró subir y colocar en esa posición al toro por su gran tamaño y peso.

"No puede ser verdad", "¿podemos llamarlo vaquero?", "asombroso", "¡una cosa de locos!", "no me sorprende que lo lleve en la moto, me sorprendería cómo le hizo para subirla y si llega vivo bajarla", "no importa la velocidad y que vayan sin casco. El tema es ¿cómo la subió?", "cuando crees que lo has visto todo y aparece este video", "bárbaro, rompiste récord de amor a tu mascota", "cargando al cuero", "¿no se lo está robando?", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas, quienes incluso, aseguraron que quizás se trataría del robo de un ganado al paso.