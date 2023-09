¿Cómo es posible este suceso? Joven realiza abdominales colgado de un camión en movimiento

15/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintos casos insólitos y sorprendentes, como el compartido por la cuenta de @Iztapañero, en la plataforma de X (antes Twitter), donde un hombre sorprendió a todos al realizar abdominales en un camión en movimiento.

Muchos jóvenes tratan de realizar los videos más peculiares para poder llamar la atención de sus seguidores, sin medir las consecuencias.

Modo fit

En el material audiovisual, de solo 22 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un conductor viajaba tranquilamente hasta que se percató de que una persona se encontraba en la parte posterior de un camión realizando actos que lo dejaron en shock. ¿Qué pasó?

En la escena se ve que un hombre realiza uno de los ejercicios más populares que permite reducir medidas como los abdominales, manteniendo un gran equilibrio y en especial, fuerza, ya que lo realizaba en uno de los lugares más impensados por todos: ¡un camión en movimiento!

¿Puso en peligro su vida?

El conductor del camión, sin saber quién estaba atrás, continuó su trayecto como si nada, mientras que el hombre aseguró sus piernas en la parte trasera y con sus manos en la cabeza comenzó a ejercitarse con total despreocupación todo para conseguir su "modo fit", en San Francisco, en Bucaramanga, Colombia.

"Hoy empecé la vida fit", se lee en la breve descripción del clip, que logró obtener miles de interacciones y alrededor de 3 mil reproducciones en la famosa plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar al hombre por poner en riesgo su vida y ocasionar algún accidente, ya que otro auto pudo chocar contra él al momento de que realiza su abdominal.

Preocupados por su seguridad

"Esto sí es: sin miedo al éxito y no mamad*s", "ni Bárbara de Regil se atrevió a tanto", "tener que ver el video 6 veces para entender", "nunca deja de sorprenderme la gente", "los abdominales mortales", "un verdadero deporte extremo", "nueva forma de marcar unas excelentes abdominales, "dándole duro al gym", "el que no entrena es porque no quiere", "a mí no me causó risa, me dio temor por lo que podría haber pasado", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un hombre realizaba abdominales en la parte posterior de un camión, arriesgando su propia vida en el intento.