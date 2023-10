"¿Cómo es posible este suceso?": Perrito queda atrapado en medio de la pared y se hace viral en TikTok

Las travesuras del mejor de amigo del hombre jamás dejan de sorprender, y esta vez no fue la excepción. Un perrito bulldog se volvió viral en TikTok luego de quedar atrapado en medio de una pared de concreto.

Nadie se puede resistir a una tierna escena protagonizada por un animalito y. si se trata de un pequeño can, mucho menos. Y es que la inocencia de los actos de las mascotas suelen generar mucha ternura entre los petlovers, quienes deciden compartir el registro de estos en las redes sociales.

La plataforma china parece haber quedado encantada con la viralización de los videos de perritos y gatitos, pues tan solo el tiktok de este Bulldog alcanzó más de 17 millones de reproducciones.

Las imágenes compartidas muestran como el simpático animal ha quedado en medio de un orificio en la pared del patio de una casa. Tal parecer ser que la mascota se ha entrometido en la "obra de construcción" por pura curiosidad.

El perrito habría estado explorando un lugar que no era para él cuando su cuerpo llenito de amor quedó atrapado. Pese a que sus ojos curiosos hacen preocupar sobre su estado, su dueña compartió otro video se mostraba de lo más tranquilo.

Como era de esperarse, el registro de la cómica situación hizo preguntarse a los usuarios sobre cómo pudo llegar hasta ahí. Así, rápidamente, se volvió viral en la plataforma china. El video cuenta con cerca de 2 millones de likes, más de 5700 comentarios y un promedio de 90 mil personas guardando el divertido video.

Para la tranquilidad de los usuarios que expresaron su preocupación por el pequeño Bulldog, la usuaria @sandyc508 compartió un nuevo TikTok donde se veía al can jugando con otro perrito. Sin ningún tipo de problema o afectación en su cuerpo, la mascota juega en su patio y corre por todo el espacio.

Como era de esperarse, los usuarios dejaron sus comentarios respecto al divertido video expresando lo divertido que les había parecido la escena.

"El Pug fontanero no existe...,El Pug fontanero:", "Todos los que tenemos FRENCHIE ni sorprendidos estamos", "NO puedo parar ni de verlo ni de reir JAJAAJAJ", "Los frenchies son vagos pero chistosos", "Como pasó este suceso", "No importa que perro tengas, todos tenemos una anécdota así", "Está echando mecánica", fueron algunos de los comentarios.