"Como todo un bebé": Perrito golden retriever conmueve por la forma en que juega con su peluche

En redes sociales encontramos los casos más enternecedores y conmovedores, como el compartido en Instagram, donde un perrito golden retriever se robó las miradas y corazones de muchos internautas tras verlo jugando tiernamente con su peluche.

Muchas personas demuestran cuánto quieren a sus mascotas hasta el punto de considerarlos como un integrante más de sus familias y no dudar en garantizar su bienestar, salud e incluso educación, porque los llevan a guarderías para que los ayuden a mejorar su comportamiento.

En el material audiovisual, se ve al golden retriever boca arriba, sujetando con sus patitas delanteras su juguete favorito, un peluche de una oveja. Después de unos momentos, el can realiza una clase de maniobra para agarrar su peluche con su hocico.

Su dueña aprovechó la escena para demostrar a todos sus seguidores que los perritos son los seres más leales y cariñosos que existe, y que logran cautivarnos con sus miradas tan inocentes y dulces.

"Me encanta captar estos momentos con mi perro", se logra lee en la breve descripción del clip, que logró miles de interacciones, 490 mil 'me gusta' y alrededor de un millón de reproducciones en la famosa plataforma china.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en caer en los encantos de este "amigo de cuatro patas". Por otro lado, algunos usuarios aprovecharon en compararlo con un niño humano, por la humildad y ternura que demostraba en su momento de juego.

"Hay que bello con juguete favorito", "qué ternurita, es tan bello", "como todo un bebé perruno", "el más consentido de casa", "owww, sus patitas", "Teddy... qué lindo es cotidianamente", "Teddy, por favor, dale a mi perro algunos consejos para que sea un niño bueno y respetable que no rompa sus juguetes para sacar los floofs, gracias", "qué lindo bebé", "un cachorro adorable", "me encantan esos momentos", "son los más tiernos y leales, no sé cómo hay gente que los abandona", "cuídalo mucho", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.