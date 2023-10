¡Como todo un niño! Perrito fue llevado por su dueño a fiesta infantil: "Cárgame más alto que no veo"

18/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Quién no recuerda las tardes de fiestas infantiles! La música a todo volumen y las dinámicas para ganar dulces y premios. Esta vez, un perrito causó sensación en la plataforma china al ser llevado por su dueño a una celebración de estas.

"La paternidad deseada"

El clip viral titulado: "Gracias papi por traerme al show infantil" le pertenece a la cuenta @jenni.n.3 y nos muestra el amor de un hombre por su mascota que hizo que lo llevara a un matiné.

La hora del show comenzó y los niños junto a sus padres se encontraban bajo el toldo para dar sus mejores pasos de baile. Sin embargo, algo llamó poderosamente la atención de una de los asistentes: la presencia de un joven con su perro.

Contra todo pronóstico, el hombre no se quedó parado solo viendo el despliegue artístico de la dalina y las 'mascotas'; de a poco se iba mimetizando con la música. Empezó con unos ligeros pasos de baile que poco a poco los iba acentuando más. Ah, pero siempre con 'Firulais' entre sus brazos, lo cargaba de tal manera, como si fuera su propio hijo.

Le hacía dar brincos en el aire, luego de un tiempo lo puso sobre el piso cogiéndole las patas para moverlas de un lado hacia otro, simulando el baile de 'Danza la manivela' exitoso tema de la agrupación brasileña 'Axe Bahía'.

La usuaria al ver este hecho no dudó en registrarlo y compartirlo con sus seguidores en su red social.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el video de 58 segundos no tardó en viralizarse, ya que hasta el momento cuenta con 118.9 mil me encantas, 1 864 comentarios y 4 725 guardados.

Los cibernautas se pusieron en el lado del cachorro y 'opinaron' como si fueran él: "Papi cárgame más alto no veo", "me la estoy pasando bien raro", "agárrame fuerte papá", "me la estoy pasando a toda m****", "gracias, papi".

Por otra parte, algunos internautas agradecieron la actitud del joven en llevar a su mascota a disfrutar una tarde de fiesta infantil: "El papá dándolo todo", "qué ternura y el perrito atento y feliz", "un gran papá, sin duda", "que tierno ese hombre cargando a su mascota", "si te animas vas a ser un buen padre", "imagínense cuando tenga un hijo humano cómo lo amará", "necesitamos más personas así, que los peluditos se sientan amados".

Es así como, un dueño que llevó a su perrito a una fiesta infantil llamó la atención de los asistentes y se hizo viral en TikTok por la forma tan natural y divertida de disfrutar una tarde al lado de su mascota que es como su hijo.