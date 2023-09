¿Cómo vende un venezolano un plato de ceviche? Conoce su singular técnica

15/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

A la hora de vender, los emprendedores se valen de todo tipo de técnicas para llamar la atención de sus clientes. Es así como un venezolano se hizo tendencia en TikTok al revelar su singular técnica para ofrecer un buen plato de ceviche peruano.

"Vendiendo en Perú"

El clip viral titulado: "El venezolano vendiendo ceviche en Perú" le pertenece a la cuenta @moiseselchamofeliz y nos presenta a un ciudadano extranjero conversando y ofreciendo el platillo bandera del Perú a un compatriota.

No cabe duda que la inmigración ha traído consigo una fusión de culturas y para los ciudadanos que provienen de otro país, la adaptación a las costumbres netamente peruanas para poder convivir de la mejor manera posible.

Ese es el caso de un muchacho venezolano que vive en una región del norte del país que un día se encuentra atendiendo, como de rutina, en un puesto de ceviche y empieza a hablar con un cliente potencial.

El consumidor lo saluda y este le dice: ¿qué quiere?, a lo que el primero le consulta si tiene el platillo característico de la costa peruana y del mundo entero.

"Claro pe', ¿cómo lo quiere (con) conchas negras? ¡Ey! Hay chilindrinas, por si acaso, habla pe'", le dijo con un dejo 'piurano'.

Por otro lado, su compañero revela su procedencia: "¡Chamo pásame el ají, por favor!". A lo que el comprador le interroga si es venezolano y no peruano.

El joven se incomoda un poco y le refuta: "Qué venezolano ca****, fuera de acá ch*** de m*****", tengo que hablar así si no no vendo, quédate quieto batería", le respondió.

Finalmente, el extranjero le ofrece cervezas para que acompañe su comida porque "ceviche sin chela, no es ceviche".

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el contenido compartido no tardó en viralizarse y obtener toda la atención por parte de muchos internautas. El corto cuenta, hasta el momento, con 26.3 mil me encantas, 846 comentarios y 960 guardados.

Las respuestas al video no dejaron de subrayar la creatividad o astucia de los extranjeros que han migrado a nuestro país para sacar adelante a sus emprendimientos: "éxitos para los hermanos venezolanos, siempre es bueno aprender de todo", "te faltó el 'gua' paisano", "ese chamo ya es bien piuranito", "bien ahí chamo felicitaciones", "chilindrinas jaja así cuando llego a mi Sullana", "maestro", "En Ecuador me pasaba lo mismo, tenía que hablar con su acento, sino no vendía".

De esta manera, un venezolano se hizo viral al revelar su técnica para vender ceviche en el Perú: hablar como piurano.